Псков, 1 августа 2020 года

sotavision / YouTube Псков, 1 августа 2020 года

sotavision / YouTube

В Пскове журналистов "Север.Реалии" и портала "7х7" Людмилу Савицкую и Ивана Журавкова, а также главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина вызвали в полицию после освещения так называемого "кормления голубей" - акции в поддержку хабаровских протестов. Об этом сообщает сайт "Север.Реалии".

Ко всем трем работникам СМИ полиция пришла по месту прописки вечером 4 августа, повестки вручили их родственникам. В уведомлениях сказано, что в отношении Савицкой, Журавкова и Камалягина ведется административное расследование по статье о нарушении самоизоляции. Полицейские требуют от них явиться в отделение для составления протоколов.

Иван Журавков при этом утверждает, что во время акции кормления голубей был в маске, имел при себе удостоверение журналиста и выполнял свои профессиональные обязанности.

О вызовах в полицию после "кормления" также сообщили присутствовавшие на акции эколог-общественник Игорь Батов и активист Сергей Богданов.

В УМВД России по Псковской области не смогли оперативно прокомментировать повестки журналистам. По указанным в документах телефонным номерам ведущих административные дела сотрудников полиции никто не отвечал.

1 августа в Пскове рядом со зданием областной администрации прошла акция в поддержку жителей Хабаровска. В ней приняли участие более 20 жителей города. После окончания мероприятия полиция переписала данные нескольких участников и взяла объяснения с активиста штаба Навального Павла Чернова.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву. Суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает. После задержания избранного губернатора в Хабаровском крае и соседних регионах около месяца проходят митинги и пикеты. Чаще всего протестующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе".