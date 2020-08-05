В Петербурге у Гостиного двора, где в среду состоялись одиночные пикеты в поддержку челябинских активистов "Другой России", обвиняемых в экстремизме, задержали трех участников акции: Анатолия Коршуновского, Олега Петрова, Ивана Бодалева.

В Москве у представительства Челябинской области также была задержана активистка движения "Другая Россия" Елена Чигарева. Полицейские повезли ее в отдел МВД по Таганскому району, сообщает "Медиазона".

В Тольятти Самарской области задержан участник пикета Арсений Дейч.

Ранее стало известно о задержании челябинских нацболов Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышки. Голубева обвиняют в организации деятельности запрещенной организации (часть 1 статьи 282.2 УК), а Просвирнина и Крышку - в участии в ней (часть 2 статьи 282.2 УК).

По версии следствия, обвиняемые создали ячейку Национал-большевистской партии, запрещенной в 2007 году. Доказательством существования партии следствие называет акции, в которых участвовали активисты. Так, по версии следствия, обвиняемые несколько раз ударили кувалдой по памятнику белочехам и развернули баннер "За Конева ответите!"

Напомним, 3 мая в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Коневу, в последние годы неоднократно подвергавшийся вандализму. Это осложнило отношения РФ и Чехии. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж пожаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на неадекватную реакцию России на снос памятника, и на угрозы муниципальным политикам, включая угрозы убийством. После апрельских акций протеста около посольств Чехии в Москве и Санкт-Петербурге чешский МИД решил направить в РФ сотрудников своей службы безопасности для защиты дипломатов.

Нацболов задержали в ночь на 8 июня возле здания прокуратуры Ленинского района Челябинска при "попытке поджога здания", утверждает следствие. По мнению активистов, арестованные стали жертвами провокации. Сейчас Голубев, Крышка и Просвирнин находятся в СИЗО.

Следствие по делу активистов ведет бывший глава управления ФСБ по Пензенской области Сергей Сизов. Его подчиненные занимались расследованием дела "Сети"*, фигуранты которого рассказывали о пытках.