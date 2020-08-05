"Новая газета" и "Гринпис" получили результаты проб из водоемов Таймыра, отобранные экологами в реках Пясина, Таловая и озере Пясино после майской аварии на ТЭЦ-3 НТЭК - дочерней компании "Норникеля". Как отмечается на сайте газеты, в части проб обнаружены нефтепродукты, а жидкость из сброса с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики катастрофически превышает установленные нормативы.

По официальной версии, топливо было остановлено на реке Амбарной еще до впадения в озеро Пясино. Целью совместной экспедиции "Гринпис" и "Новой газеты" было установить степень загрязнения озера Пясино и реки Пясина, вытекающей из него и впадающей в Карское море.

"Наша работа происходила в условиях постоянного противодействия. Транспортная полиция задержала капитанов наших лодок, а когда экспедиции все же удалось выйти на воду, сотрудники уголовного розыска и департамента безопасности "Норникеля" догнали лодку на вертолете и изъяли горючее", - говорится в публикации. Из-за препятствий и погодных условий экологи не смогли отобрать пробы там, где, по мнению местных жителей, должно быть сконцентрировано наибольшее загрязнение.

Сами пробы удалось вывезти из Норильска лишь с четвертой попытки. Работники аэропорта Алыкель отказывались пустить пробы на рейс, а сотрудники службы авиационной безопасности то требовали согласования вывоза проб с Департаментом безопасности "Норникеля", то ссылались на анонимный звонок о "попытке провоза горючих веществ", а спектрометр Службы показал наличие взрывчатых веществ в 7 из 13 проб. Поэтому пробы удалось доставить в лабораторию на 8й и 26-й день после отбора, что могло повлиять на результат в сторону уменьшения.

В итоге в пробах воды с правого берега рек Пясины и Таловой было обнаружено не превышающее предельно-допустимую концентрацию, но значимое содержание нефтепродуктов (0,0194 мг/дм3 и 0,0156 мг/дм3 соответственно). Экологи отмечают, что нефтепродукты вообще не входят в состав природных водных объектов. Сразу после аварии Росгидромет определил содержание нефтепродуктов в озере Пясино в 4,7 км от устья реки Амбарной вблизи правого берега на уровне 338 ПДК и в 12 ПДК по левому берегу - далеко за боновыми заграждениями. На протяжении июня Росгидромет регистрировал содержание нефтепродуктов в озере свыше 100 ПДК.

Помимо анализа загрязнения нефтепродуктами вод Таймыра, утром 28 июня экологи Гринпис отобрали пробу жидкости из обнаруженного нелегального сброса с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю". Жидкость вытекала из двух труб полуметрового диаметра и ручьем текла в реку Хараелах, впадающую в озеро Пясино. Пробу удалось вывезти на самолёте в личных вещах и сдать в лабораторию 30 июня. Проба показала превышение ПДК анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) примерно в 50 раз.

По данным "Гринпис", подобное загрязнение может привести к цветению водоемов, снижению концентрации растворенного кислорода и увеличению содержания сероводорода в воде. В итоге вода становится непригодна для жизни местных представителей флоры и фауны.

После проверки жидкости на загрязнение металлами выяснилось, что содержание железа в воде превышает предельно допустимую концентрацию в три раза. "Стоит отметить, что отбор жидкости из сброса не был запланирован заранее и проба отбиралась с нарушениями (в пластиковую посуду), что также могло повлиять на результат анализа пробы в сторону уменьшения реальных значений (пластик абсорбирует растворенные вещества)", - подчеркивается в материале.

Сейчас на месте работает экспедиция ученых Сибирского отделения РАН, также завершена экспедиция Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, отбиравших пробы и исследовавших состояние водных систем от озера Пясино до Карского моря. ""Новая" расскажет о результатах их работы - и продолжит свою", - заключают журналисты.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.