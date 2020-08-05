Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова уволилась после организации в Петропавловске-Камчатском акции в поддержку протестующих жителей Хабаровского края. Об этом она сама сообщила "Открытым медиа", а также на своей страничке в Instagram.

"Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", - рассказала Александра Новикова.

Журналистка не уточнила, чем планирует заниматься в дальнейшем. "На море сначала, а там видно будет", - добавила она.

В феврале телеведущая во время записи рассмеялась, когда рассказывала о повышении выплат ветеранам и инвалидам на 3%. Цитируя в выпуске новостей "Камчатки" постановление правительства об индексации льгот, она не смогла сдержать эмоции, рассказывая, что малоимущим теперь положены 127 рублей доплаты за путевку в санаторий.

В эфир отрывок не пошел, однако ролик попал в интернет и стал вирусным. От работы Александру Новикову тогда не отстранили, хотя администрация ГТРК "Камчатка" пообещала наказать виновника, слившего кадры в сеть.

Весной же ведущая государственного телевидения публично выступила против голосования по поправкам в Конституцию и заявила, что не пойдет голосовать. Она также отказалась работать членом избирательной комиссии, в которую входила в течение десяти лет.

"То, что пытаются нам втюхать под видом референдума, не регламентируется никаким законодательством и не имеет никаких юридических последствий! А значит - незаконно! Я впервые не пойду голосовать. И это не вопрос политической активности, но принципов и совести!", - написала Александра Новикова.

В Хабаровске с 11 июля идут протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала и против назначения врио главы региона Михаила Дегтярева. Несогласованные акции солидарности в минувшие выходные прошли во многих российских городах, в некоторых из них участников задержали.