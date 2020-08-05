За последние сутки в России выявлено 5204 случаев коронавируса в 83 регионах, 139 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. До этого число новых заболевших снижалось пять суток подряд.
Всего в стране зарегистрировано 866 627 заболевших и 14 490 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 7555 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 669 026.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 687 (11)
Свердловская область - 181 (6)
Ханты-Мансийский АО - 169 (2)
Московская область - 162 (2)
Санкт-Петербург - 156 (18)
Иркутская область - 135 (7)
Ростовская область - 129 (5)
Красноярский край - 127 (4)
Мурманская область - 126 (2)
Ставропольский край - 121 (2)
Краснодарский край - 117 (2)
Омская область - 109 (3)
Оренбургская область - 105 (1)
Челябинская область - 103 (1)
Нижегородская область - 101 (2)
Ульяновская область - 100
Приморский край - 100
Новосибирская область - 97 (4)
Хабаровский край - 97 (2)
Воронежская область - 96 (5)
Волгоградская область - 96 (2)
Саратовская область - 94
Ямало-Ненецкий АО - 94
Алтайский край - 94
Кемеровская область - 94
Тюменская область - 82 (1)
Архангельская область - 71 (5)
Пермский край - 68 (2)
Сахалинская область - 65
Республика Калмыкия - 63
Республика Саха (Якутия) - 55
Томская область - 53
Пензенская область - 50 (1)
Республика Коми - 47 (2)
Белгородская область - 46 (2)
Костромская область - 45 (1)
Республика Дагестан - 40 (1)
Ярославская область - 39
Орловская область - 36
Чувашская Республика - 35 (4)
Республика Карелия - 34
Астраханская область - 34
Республика Башкортостан - 34
Самарская область - 34 (5)
Ленинградская область - 33
Кировская область - 33 (2)
Брянская область - 32
Республика Мордовия - 31
Тульская область - 30 (6)
Курганская область - 30
Курская область - 29
Вологодская область - 28
Республика Татарстан - 28 (1)
Калужская область - 27
Тамбовская область - 27 (6)
Тверская область - 27 (1)
Рязанская область - 26 (1)
Республика Адыгея - 25
Республика Бурятия - 25 (2)
Республика Тыва - 25 (1)
Ивановская область - 24 (3)
Владимирская область - 22 (4)
Республика Хакасия - 22
Удмуртская Республика - 21 (4)
Амурская область - 21
Липецкая область - 19
Магаданская область - 19 (1)
Республика Крым - 18
Смоленская область - 16 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Республика Ингушетия - 15
Камчатский край - 15
Республика Марий Эл - 14
Новгородская область - 13
Чеченская Республика - 12
Забайкальский край - 11
Карачаево-Черкесская Республика - 10
Калининградская область - 9
Республика Северная Осетия - 9
Ненецкий АО - 8
Республика Алтай - 7
Псковская область - 4
Еврейская АО - 2
Севастополь - 0 (1)