За последние сутки в России выявлено 5204 случаев коронавируса в 83 регионах, 139 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. До этого число новых заболевших снижалось пять суток подряд.

Всего в стране зарегистрировано 866 627 заболевших и 14 490 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 7555 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 669 026.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 687 (11)

Свердловская область - 181 (6)

Ханты-Мансийский АО - 169 (2)

Московская область - 162 (2)

Санкт-Петербург - 156 (18)

Иркутская область - 135 (7)

Ростовская область - 129 (5)

Красноярский край - 127 (4)

Мурманская область - 126 (2)

Ставропольский край - 121 (2)

Краснодарский край - 117 (2)

Омская область - 109 (3)

Оренбургская область - 105 (1)

Челябинская область - 103 (1)

Нижегородская область - 101 (2)

Ульяновская область - 100

Приморский край - 100

Новосибирская область - 97 (4)

Хабаровский край - 97 (2)

Воронежская область - 96 (5)

Волгоградская область - 96 (2)

Саратовская область - 94

Ямало-Ненецкий АО - 94

Алтайский край - 94

Кемеровская область - 94

Тюменская область - 82 (1)

Архангельская область - 71 (5)

Пермский край - 68 (2)

Сахалинская область - 65

Республика Калмыкия - 63

Республика Саха (Якутия) - 55

Томская область - 53

Пензенская область - 50 (1)

Республика Коми - 47 (2)

Белгородская область - 46 (2)

Костромская область - 45 (1)

Республика Дагестан - 40 (1)

Ярославская область - 39

Орловская область - 36

Чувашская Республика - 35 (4)

Республика Карелия - 34

Астраханская область - 34

Республика Башкортостан - 34

Самарская область - 34 (5)

Ленинградская область - 33

Кировская область - 33 (2)

Брянская область - 32

Республика Мордовия - 31

Тульская область - 30 (6)

Курганская область - 30

Курская область - 29

Вологодская область - 28

Республика Татарстан - 28 (1)

Калужская область - 27

Тамбовская область - 27 (6)

Тверская область - 27 (1)

Рязанская область - 26 (1)

Республика Адыгея - 25

Республика Бурятия - 25 (2)

Республика Тыва - 25 (1)

Ивановская область - 24 (3)

Владимирская область - 22 (4)

Республика Хакасия - 22

Удмуртская Республика - 21 (4)

Амурская область - 21

Липецкая область - 19

Магаданская область - 19 (1)

Республика Крым - 18

Смоленская область - 16 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Республика Ингушетия - 15

Камчатский край - 15

Республика Марий Эл - 14

Новгородская область - 13

Чеченская Республика - 12

Забайкальский край - 11

Карачаево-Черкесская Республика - 10

Калининградская область - 9

Республика Северная Осетия - 9

Ненецкий АО - 8

Республика Алтай - 7

Псковская область - 4

Еврейская АО - 2

Севастополь - 0 (1)

