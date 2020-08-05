Портал Закупок Мэрия Улан-Удэ в Бурятии объявила два конкурса на поставку автобусов с цитатами, которые приписываются президенту России Владимиру Путину, следует из данных на портале гозакупок

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Мэрия Улан-Удэ в Бурятии объявила два конкурса на поставку автобусов с цитатами, которые приписываются президенту России Владимиру Путину, следует из данных на портале гозакупок. По одному контракту планируется закупить 22 автобуса за 104,3 млн рублей, по другому - 20 за 94,8 млн рублей. Источниками финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть абсолютно новым: не раньше 2020 года выпуска. Автобусы должны быть оснащены розетками USB для подзарядки телефонов, бегущей строкой, речевым автоинформатором, системой ЭРА-ГЛОНАСС.

К техзаданию прилагаются примеры внешнего оформления автобусов. На боковых стенках автобуса напечатан логотип Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с подписью "Владимир Путин": "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".

При этом "Тайга.инфо" отмечает, что обнаружить в открытых источниках именно таких цитат президента не удалось. На большой пресс-конференции в декабре 2019 года Путин назвал развитие регионов Дальнего Востока "одним из ключевых направлений развития страны" (цитата ТАСС). "Дождь" пытался найти цитату про народный бюджет, но пришел к выводу, что она выдуманная.

В техническом задании уточняется, что окончательный вариант аппликации на автобусах будет согласовываться с заказчиком после заключения контракта с победителем закупки.

Жители Улан-Удэ поддержали покупку автобусов для муниципального предприятия в ходе голосования по проекту "Народный бюджет", которое проходило в городе параллельно с голосованием по поправкам к Конституции, отмечает "Байкал-Daily". На выбор, помимо автобусов, предлагалось озеленение.

В ноябре 2019 года во время избирательной кампании мэра Улан-Удэ по городу ездили вагоны с агитацией за "Единую Россию". Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов раскритиковал закупку автобусов с цитатами Путина. "Использование федеральных и республиканских средств на агитацию отдельно взятых политических лиц, на мой взгляд, нарушение политических принципов, принципов демократии. Более того, возможно, это и финансовые нарушения", - прокомментировал он "Тайге.инфо".