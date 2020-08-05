АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда Разведка следила за советником главы Роскосмоса, бывшим журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Разведка следила за советником главы Роскосмоса, бывшим журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки - от сентября 2019 года и марта 2020 года.

Согласно этим сообщениям, сотрудник чешской разведки, с которым Сафронов якобы сотрудничал, "имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы", а собранные и переданные бывшим журналистом сведения "попали в распоряжение иностранных спецслужб".

"Если спецслужбы так давно знали о некоей противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, то почему его задержали только сейчас... Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов", - сказал Павлов.

После допроса и официального предъявления обвинений Сафронову его адвокаты просили следствие прояснить хотя бы часть этих обвинений. Согласно скупой официальной информации, бывший журналист якобы сотрудничал со спецслужбами Чехии, которую считают тесно связанной с американской разведкой, и предоставил им в 2017 году информацию "по военно-техническому сотрудничеству РФ со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке". По версии следствия, Сафронов при передаче этих данных использовал программу для шифрования VeraCrypt и получил за свои услуги вознаграждение.

Никакой конкретики по делу нет. ФСБ отказалась прояснить адвокатам, при каких обстоятельствах он якобы был привлечен к сотрудничеству чешской разведкой, к выполнению каких именно заданий приступил после этого и от кого именно получил задание собрать и передать секретную информацию. Размер вознаграждения, средства связи, которые якобы использовал Сафронов, и даже конкретная дата передачи информации, - все это остается тайной.

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан в ответе на ходатайство защиты заявил, что детали содержатся в материалах уголовного дела, а ознакомиться с ними будет можно только после окончания расследования. Иными словами, через год-полтора, согласно практике.

Практически вся информация по делу поступает журналистам и общественности через адвоката Ивана Павлова, который специально не давал подписку о неразглашении, чтобы иметь возможность общаться со СМИ. Еще четырех адвокатов Сафронова, которые отказались давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования, Минюст потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности.