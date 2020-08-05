izanbar / DepositPhotos Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах

izanbar / DepositPhotos

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска, причины случившегося уточняются. По одной из версий, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В администрации Смидовичского района подтвердили факт инцидента и информацию о пострадавших.

В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

"При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона для медицинского обследования и оказания помощи. Угрозы их жизни нет", - сообщили в округе. Комиссия устанавливает все обстоятельства происшествия.

В сообщении пресс-службы утверждается, что обрушение произошло в поселке имени Тельмана в Хабаровском крае, однако поселение расположено напротив Хабаровска - на левом берегу реки Амур. Данные о пострадавших разнятся: источник ТАСС сообщил о 18 пострадавших, собеседник "Интерфакса" - о почти 20, а источник РЕН ТВ - о 20: по данным телеканала, 10 из них получили тяжелые увечья. Первый замглавы главы Смидовичского района ЕАО Борис Королев сказал "Интерфаксу", что военные не запрашивали помощь и никого не допускали до места ЧП.