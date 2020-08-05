В Москве обокрали коттедж бизнесмена Олега Тинькова, который находится в Англии после перенесенной операции по трансплантации костного мозга, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт кражи, не уточняя имен потерпевших.

По данным источника агентства, речь идет о коттедже Тинькова и его супруги Рины Восман в Никольском тупике, 2. Предположительно, хищение произошло 3-4 августа. Преступник, отжав пластиковые двери в коттедже, вскрыл два сейфа и похитил оттуда имущество на более чем миллион рублей.

О краже сообщила горничная Рины Восман. Придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф. Что именно пропало, женщине неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В марте Олег Тиньков сообщил, что осенью 2019 года ему диагностировали острую форму лейкемии. Он прошел несколько курсов химиотерапии, а в начале июля перенес операцию по пересадке костного мозга. Теперь ему предстоит сложная и длительная реабилитация.

Незадолго до того, как Тиньков рассказал о своей болезни, стало известно о претензиях к нему Налоговой службы США по делу о сокрытии активов и подаче заведомо ложной налоговой декларации. С 1996 по 2013 год у Тинькова было американское гражданство, от которого он впоследствии отказался.

К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через компанию TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в сумму свыше 1 миллиарда долларов. По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене. Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял 205 тысяч долларов. Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет до выхода из гражданства. В ней Тиньков оценил свое состояние в 300 тысяч долларов.

Заседания по делу об экстрадиции Тинькова в США несколько раз переносились. Первоначально слушания были намечены на 17 апреля, затем их перенесли на 13 июля, позже - на 31 июля. Теперь же они перенесены на 25 сентября. Предполагается, что заседание будет носить технический характер, на котором сам Тиньков присутствовать не будет. После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.