Коронавирусная статистика в России снова продемонстрировала рекорд: за сутки в стране выявлено 28 782 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Максимумы также отмечены в Москве и Санкт-Петербурге, где выявлено соответственно 7993 и 3726 новых случаев заболевания.
В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51.
Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Выписаны за сутки 27 644 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 916 396.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 7993 (74)
Санкт-Петербург - 3726 (58)
Московская область - 1246 (31)
Нижегородская область - 495 (14)
Республика Карелия - 473 (3)
Архангельская область - 399 (1)
Свердловская область - 398 (14)
Воронежская область - 373 (10)
Вологодская область - 371 (14)
Ростовская область - 342 (24)
Хабаровский край - 341
Красноярский край - 331 (14)
Пермский край - 306 (16)
Челябинская область - 305 (8)
Республика Коми - 293 (8)
Мурманская область - 287 (7)
Иркутская область - 275 (13)
Самарская область - 269 (8)
Ульяновская область - 268
Забайкальский край - 262
Республика Крым - 261 (7)
Саратовская область - 258 (5)
Волгоградская область - 251 (5)
Кировская область - 250 (1)
Республика Бурятия - 243 (6)
Омская область - 243 (7)
Приморский край - 237 (3)
Ставропольский край - 228 (6)
Алтайский край - 224 (6)
Тверская область - 222 (5)
Ханты-Мансийский автономный округ - 221 (7)
Ленинградская область - 214 (5)
Республика Саха (Якутия) - 213 (2)
Новгородская область - 211
Томская область - 205 (4)
Псковская область - 198
Ямало-Ненецкий автономный округ - 194
Калининградская область - 194 (2)
Чеченская Республика - 187 (3)
Ярославская область - 186 (4)
Тульская область - 186 (6)
Удмуртская Республика - 185
Республика Хакасия - 182 (4)
Белгородская область - 182
Пензенская область - 181 (2)
Оренбургская область - 181
Новосибирская область - 179 (8)
Кемеровская область - 177 (3)
Курская область - 170 (2)
Краснодарский край - 170 (9)
Брянская область - 167 (6)
Тюменская область - 164 (2)
Ивановская область - 163 (8)
Астраханская область - 154 (4)
Орловская область - 152 (3)
Калужская область - 152
Амурская область - 148
Владимирская область - 148 (6)
Смоленская область - 147 (1)
Липецкая область - 144 (6)
Республика Башкортостан - 142 (1)
Сахалинская область - 136 (1)
Костромская область - 133 (2)
Тамбовская область - 131 (2)
Республика Чувашия - 128 (6)
Рязанская область - 125 (2)
Республика Дагестан - 122 (9)
Республика Алтай - 110 (2)
Курганская область - 105
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Республика Калмыкия - 98 (5)
Республика Тыва - 98
Республика Адыгея - 98 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 98
Республика Мордовия - 90 (2)
Республика Татарстан - 88
Республика Ингушетия - 86 (1)
Камчатский край - 82
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Севастополь - 71 (3)
Республика Марий Эл - 50 (1)
Магаданская область - 47
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский автономный округ - 2