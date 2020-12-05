ВСЕ ФОТО Коронавирусная статистика в России снова продемонстрировала рекорд: за сутки в стране выявлено 28 782 заболевших в 85 регионах

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край

Фото: NIAID / flickr.com

Коронавирусная статистика в России снова продемонстрировала рекорд: за сутки в стране выявлено 28 782 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Максимумы также отмечены в Москве и Санкт-Петербурге, где выявлено соответственно 7993 и 3726 новых случаев заболевания.

В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Выписаны за сутки 27 644 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 916 396.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7993 (74)

Санкт-Петербург - 3726 (58)

Московская область - 1246 (31)

Нижегородская область - 495 (14)

Республика Карелия - 473 (3)

Архангельская область - 399 (1)

Свердловская область - 398 (14)

Воронежская область - 373 (10)

Вологодская область - 371 (14)

Ростовская область - 342 (24)

Хабаровский край - 341

Красноярский край - 331 (14)

Пермский край - 306 (16)

Челябинская область - 305 (8)

Республика Коми - 293 (8)

Мурманская область - 287 (7)

Иркутская область - 275 (13)

Самарская область - 269 (8)

Ульяновская область - 268

Забайкальский край - 262

Республика Крым - 261 (7)

Саратовская область - 258 (5)

Волгоградская область - 251 (5)

Кировская область - 250 (1)

Республика Бурятия - 243 (6)

Омская область - 243 (7)

Приморский край - 237 (3)

Ставропольский край - 228 (6)

Алтайский край - 224 (6)

Тверская область - 222 (5)

Ханты-Мансийский автономный округ - 221 (7)

Ленинградская область - 214 (5)

Республика Саха (Якутия) - 213 (2)

Новгородская область - 211

Томская область - 205 (4)

Псковская область - 198

Ямало-Ненецкий автономный округ - 194

Калининградская область - 194 (2)

Чеченская Республика - 187 (3)

Ярославская область - 186 (4)

Тульская область - 186 (6)

Удмуртская Республика - 185

Республика Хакасия - 182 (4)

Белгородская область - 182

Пензенская область - 181 (2)

Оренбургская область - 181

Новосибирская область - 179 (8)

Кемеровская область - 177 (3)

Курская область - 170 (2)

Краснодарский край - 170 (9)

Брянская область - 167 (6)

Тюменская область - 164 (2)

Ивановская область - 163 (8)

Астраханская область - 154 (4)

Орловская область - 152 (3)

Калужская область - 152

Амурская область - 148

Владимирская область - 148 (6)

Смоленская область - 147 (1)

Липецкая область - 144 (6)

Республика Башкортостан - 142 (1)

Сахалинская область - 136 (1)

Костромская область - 133 (2)

Тамбовская область - 131 (2)

Республика Чувашия - 128 (6)

Рязанская область - 125 (2)

Республика Дагестан - 122 (9)

Республика Алтай - 110 (2)

Курганская область - 105

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Республика Калмыкия - 98 (5)

Республика Тыва - 98

Республика Адыгея - 98 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 98

Республика Мордовия - 90 (2)

Республика Татарстан - 88

Республика Ингушетия - 86 (1)

Камчатский край - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 82

Севастополь - 71 (3)

Республика Марий Эл - 50 (1)

Магаданская область - 47

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский автономный округ - 2

