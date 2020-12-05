Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушения мер профилактики коронавируса на концерте группы "Кипелов", сообщается в Telegram-канале столичного опершаба

Фото: Стоп-кадр "звон звоны" / YouTube.com Роспотребнадзор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru

Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушения мер профилактики коронавируса на концерте группы "Кипелов", сообщается в Telegram-канале столичного опершаба. Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

На сайте ведомства уточняется, что администрация клуба не проконтролировала соблюдение посетителями социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. "Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Представитель Adrenaline Stadium в свою очередь назвал сведения об опечатывании клуба ошибочными. "На данный момент площадка не опечатана. В случае, если это последует, площадка сообщит на официальных ресурсах", - сказал он РБК.

Концерт Валерия Кипелова прошел 4 декабря. Судя по видео из соцетей, зрители не соблюдали дистанцию, на многих не было масок. В конце выступления музыкант, обращаясь к публике, выразил надежду, что "никто сегодня не пострадает" и "Роспотребнадзор будет доволен".

Менеджер группы "Кипелов" Евгений Одинцов сообщил РЕН ТВ, что посетителей запускали в клуб группами, как того требуют правила, также им бесплатно выдавали маски. В клубе постоянно делались объявления с просьбой соблюдать дистанцию, в зале были установлены санитайзеры. Некоторые меры, по словам Одинцова, "были даже излишними".

Adrenaline Stadium уже опечатывали в конце октября за нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования и норм дезинфекции помещений во время одного из концертов. В клубе тогда отрицали наличие нарушений.

Роспотребнадзор также проведет проверку после концерта певицы Zivert в красноярском Grand Hall Siberia 4 декабря, сообщает Daily Storm со ссылкой на пресс-службу краевого управления ведомства. Администрация заявляла, что концертный зал будет заполнен только наполовину, чтобы обеспечить шахматную рассадку гостей. Однако на видео из соцсетей видно, что часть зрителей не соблюдали дистанцию и были без масок.

Ранее большой скандал вызвали концерты рэпера Басты в Ледовом дворце Петербурга, его проведение в условиях растущего числа случаев COVID-19 осудили на федеральном уровне. Власти Петербурга после этого объявили выговор главе комитета по культуре и ввели в городе жесткие ограничения на период новогодних каникул. Администрацию Ледового дворца оштрафовали на 480 тысяч рублей.