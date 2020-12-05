Фото: mosobl.sledcom.ru Трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери в подмосковном Волоколамске. Это двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения, сообщается на сайте Следственного комитета России

Фото: mosobl.sledcom.ru

Трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери в подмосковном Волоколамске. Это двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Задержанные дали признательные показания. Мотивом убийства, по их словам, стал конфликт из-за того, что семья обвиняла их в поджоге дачного дома. Криминалисты осмотрели обгоревший автомобиль убитых и заброшенный дом, где их тела были сожжены, а также автомобили подозреваемых. В ходе обыска изъято оружие, из которого стреляли убийцы, и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Обгоревшие фрагменты тел трех человек и сожженный автомобиль были обнаружены 4 декабря на окраине СНТ "Малахит". Погибшая семья несколько дней назад отправилась из Москвы на дачу, после чего перестала выходить на связь. По предварительной версии, они поехали за город после звонка соседей, сказавших, что их дача горит.

На месте владельцы дома начали составлять акт о пожаре, в ходе чего и разгорелся конфликт, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соседей убитых. По их словам, "бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли, убили их и сожгли".

Первый задержанный, 40-летний Андрей Логутенков, по данным Life, некоторое время назад перенес кому после ДТП, после чего у него начались проблемы с психикой. По данным издания, мужчина "вел себя неадекватно и странно, держа в страхе все СНТ, даже председателя". Убитые жаловались на зловоние с участка соседа, который держал лошадей и другую домашнюю живность, хотя земля не предназначена для разведения скота.

По словам соседей, недовольные дачники даже жаловались на Логутенкова в прокуратуру, а тот угрожал им. За несколько дней до убийства семьи он увез лошадей с участка.