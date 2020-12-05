Не меньше трех россиян, включая 15-летнюю девочку, умерли от тропической малярии, вернувшись с африканского острова Занзибар (Танзания), ставшего популярным направлением у российских туристов в условиях коронавируса

dragi52 / DepositPhotos Занзибар

luisapuccini / DepositPhotos

Не меньше трех россиян, включая 15-летнюю девочку, умерли от тропической малярии, вернувшись с африканского острова Занзибар (Танзания), ставшего популярным направлением у российских туристов в условиях коронавируса. В конце ноября в Ижевске скончался сын бывшего мэра Архангельска Александр Донской. В начале декабря стало известно о смерти бизнесмена из Татарстана Марата Якупова и 15-летней жительницы Вологды.

Донской скончался 22 ноября, ему было 29 лет. Экс-мэр Архангельска рассказал порталу 29.ru, что во время поездки по городам России после возвращения с Занзибара его сыну стало плохо, были слабость и температура. В Ижевске он дважды вызывал скорую в гостиницу. Врачи предполагали отравление и давали ему жаропонижающие. В третий вызов Донского увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

После этого он впал в кому. Анализы показали, что у него малярия. "Мы везли из Москвы препараты от нее, но пока везли - он умер", - рассказал Донской-старший, отметив, что в Ижевске необходимых лекарств не было. Он также добавил, что при малярии нельзя давать жаропонижающие.

Сам экс-мэр тоже летал на Занзибар и, по его словам, туроператоры не предупреждают об опасности заразиться. "Никто не говорит, что к путешествию нужно готовиться - например, обязательно сделать прививки, а по приезде никто не требует справку о здоровье. В Африке ведь куча болезней: малярия, желтая лихорадка... А такая поездка просто позиционируется как классный отдых", - возмутился Донской.

Министерство здравоохранения Удмуртии пообещало провести служебную проверку по факту оказания медицинской помощи Донскому-младшему. В ведомстве заявили, что в республиканской инфекционной клинической больнице есть запас противомалярийного препарата "Мефлохин", а медицинские организации с 16 по 22 ноября не получали информации о том, что в Удмуртии находятся люди, недавно прибывшие из неблагополучных по малярии регионов Африки.

"Хотим отметить, что территория африканских стран является неблагополучной по тропической малярии. Тропическая малярия - тяжелое паразитарное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров", - сообщили в Минздраве (цитата по ТАСС).

44-летний Марат Якупов скончался в инфекционной больнице Казани 29 ноября, сообщает портал "Бизнес Online" со ссылкой на его брата. Через несколько дней после возвращения с Занзибара у Якупова поднялась температура, сбивать жар удавалось ненадолго. Ранее в этом году он переболел коронавирусом в легкой форме. Мужчина заподозрил у себя малярию, прочитав новость о смерти Александра Донского, и обратился в больницу. Анализ подтвердил этот диагноз, 27 ноября казанца госпитализировали. Спустя два дня он умер от полиорганной недостаточности.

Вместе с Якуповым заразился еще один житель Казани, с котрым тот познакомился на Занзибаре. Портал TourDom со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщает, что туристы поехали на сафари, но из-за проливного дождя не смогли вернуться в отель и ночевали у костра в пустыне, где было много кровососущих насекомых.

15-летняя Даша из Вологды умерла от малярии 22 ноября, сообщают "Аргументы недели". В начале ноября она вместе с мамой отдыхала на пляже на Занзибаре. Судя по сообщениям СМИ и рассказам родственников, двое других жертв малярии не заметили укуса комара. В случае с девочкой было иначе: место укуса чесалось, но после обработки мазью зуд прошел. По данным газеты, мать и дочь не знали об опасности малярии в Танзании.

Дома у Даши поднялась температура, достигая временами 42 градусов, также отмечались тошнота и диарея. Девочке четыре раза вызывали скорую. Мать говорила врачам, что они были в Африке, но те, как сообщается в материале, даже не заподозрили малярию. Диагноз выяснился по анализу крови, когда девочка уже находилась в реанимации.

Дети и беременные - в зоне повышенного риска

Тропическая малярия - наиболее тяжелый вид малярии, предупреждает Роспотребнадзор. Паразиты, попавшие в организм человека во время укуса малярийных комаров, циркулируют в крови, а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются. Инкубационный период тропической малярии колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита.

Начальные проявления малярии характеризуются выраженным ознобом, жаром, сильной головной болью. При поздней диагностике и задержке с лечением (более 6 дней от начала болезни) тропическая малярия может принять "злокачественное течение и привести к смерти.

Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в зависимости от начала лечения, правильного подбора противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Развитию тяжелой формы болезни наиболее подвержены дети, беременные женщины и неиммунные взрослые.

Перед планируемым выездом в тропические страны, где есть риск заразиться малярией, рекомендуется заранее начать прием противомалярийных препаратов под наблюдением врача. Также их следует принимать в течение всего времени пребывания в местах возможного заражения и в течение месяца после возвращения.