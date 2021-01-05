Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" управления делами президента РФ потратит 216 млн рублей на обслуживание самолета главы государства Владимира Путина.

Как следует из соответствующего тендера на портале госзакупок, речь идет о самолете Ил-96-300 NRA-96021, на котором президент РФ совершает внутрироссийские и международные полеты.

Исполнитель контракта должен будет выполнить большой объем технических работ, в том числе: ремонт фюзеляжа, установку дополнительной защиты от коррозии, оперативное обслуживание двигателей и осмотр механизмов входных и аварийных дверей.

Кроме того, как отмечает "МБХ медиа", заказчик просит восстановить отделку кресел кабины экипажа, заменить напольное ковровое покрытие, а также отреставрировать гардеробы, отполировать туалетные столики и перекрасить VIP-кресла.

Срок выполнения работ - не более 180 дней. Сам контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Специальный летный отряд "Россия" выделил 4 млрд 303 млн рублей на организацию авиаперевозок первых лиц государства в 2021 году.

Специальный летный отряд "Россия" - предприятие, подчиненное управделами президента и обеспечивающее перевозку первых лиц государства: президента, премьер-министра, председателей палат парламента, глав Верховного и Конституционного судов и некоторых других.