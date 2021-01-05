Суточный прирост новых заболевших коронавирусом вновь превысил в России 24 тысячи человек - зарегистрировано 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2864 (11,8%) без клинических проявлений. Умерли за сутки 518 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Ни одного нового случая за последние сутки не зафиксировано в Ненецком автономном округе. За тот же период выписаны из больниц 23632 человека.

Максимальное по регионам число заболевших и умерших вновь зарегистрировано в российской столице - 4842 человека и 75 летальных исходов (выписано 6752 человека), за ней следует Санкт-Петербург с 3649 случаями заболевания и 73 зарегистрированными смертями (выписаны 1729 человек), на третьем месте по количеству больных COVID-19 за сутки Московская область - 1131 пациент (22 больных скончались за сутки), выписаны 1502 человек, сообщает "Интерфакс".

Накануне, в понедельник, впервые в Москве было меньше новых случаев COVID-19, чем в Санкт-Петербурге (3591 и 3657 заболевших соответственно), а количество новых случаев не превышало 24 тыс. впервые с 19 ноября прошлого года (23 351 человек).

Таким образом, в России зарегистрировано 3 млн 284 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 59 тыс. 506 умерших и 2 млн 662 тыс. 668 выписанных (22 тыс. 632 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 562 тыс. 210.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии достигло на утро вторника 85 млн 672 тысячи 34 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 853 тыс. 344, выздоровели более 60 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Соединенные Штаты остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся. Там выявлено суммарно 20 млн 817 тыс. 140 инфицированных COVID-19, зафиксировано 353 тыс. 483 летальных исхода, излечились более 12 млн.

По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 238,7.