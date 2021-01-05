В Петербурге полицейские задержали восемь участников конфликта из-за ДТП, произошедшего в в Невском районе города.

Как сообщает "Фонтанка", ДТП произошло около часа ночи у дома 28 на Караваевской улице, и прояснять детали правил дорожного движения взялись около 10 человек. Участники конфликта пустили в ход не только кулаки, но и холодное оружие.

Скорая с места побоища увезла 36-летнего приезжего из Узбекистана с резаными ранами живота и бедра. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Троих его соотечественников задержали полицейские. У всех из них закончился срок действия документов, разрешающих пребывание на территории России.

Как заявили РИА "Новости" в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, всего были задержаны восемь человек, которые были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

В отношении участников драки будут составлены протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".