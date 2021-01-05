Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается Светлана Медведева - жена экс-премьера Дмитрия Медведева, а ныне заместителя председателя Совбеза России - вылетел 4 января в аэропорт "Фарнборо", что в 60 километрах к юго-западу от Лондона.

Согласно информации сервиса ADS-B Exchange, бизнес-джет вылетел из московского аэропорта "Внуково" в 17:23 по московскому времени 4 января и приземлился в "Фарнборо" в 20:50. Уже через 26 минут самолет вылетел обратно и вернулся в Москву в 00:32 5 января.

Аэропорт "Фарнборо" предназначен исключительно для деловой авиации. Рейсы регулярных авиакомпаний в него не выполняются. Попасть туда можно только на частных самолетах. Данный аэропорт известен своими роскошными залами, заботой о конфиденциальности гостей и персонализированным обслуживанием.

Как напоминает "МБХ медиа", о том, что самолетом с номером M-SKSM и ценой в 50 млн долларов пользуется жена Дмитрия Медведева, сообщил в декабре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Этот бизнес-джет принадлежал ранее дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшору из Белиза IF Company Limited. На этот же офшор записан и Bombardier Global 6000, которым пользуется телеведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде, чья тесная связь с главой ВТБ Андреем Костиным тщательно скрывается.

Самолет Медведевой совершил рейс в Великобританию, хотя 28 декабря Россия продлила приостановку авиасообщения с этой страной по 12 января 2021 года включительно. Это решение было принято на фоне распространения британского штамма коронавируса, который способен передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.

Накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении с 6 января на территории Великобритании нового карантина, который продлится минимум до середины февраля. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.