Аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири

Гидрометцентр России Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются погодные аномалии, предупредил Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, на Урале температура воздуха будет ниже нормы на 5-10 градусов, а в Западной Сибири - на 15-18 градусов.

Аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. "На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, по его словам, очередная волна аномального холода ожидает регионы Западной Сибири.

"Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край - там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува - там тоже аномальный холод", - отметил метеоролог.

Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры. "По-прежнему там (на азиатской части) можно... его назвать антициклоном, антициклонищем, потому что он долгое время обуславливает погоду. Это по-настоящему неблагоприятное событие. По оценкам, еще пять дней как минимум температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, где огромное количество людей живет: Омская, Томская, Новосибирская (области), Алтайский (край), юг Красноярского края. Там действительно просто очень холодно", - сказал Вильфанд.

Аномально холодная погода сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже.

Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.

Что касается погоды на европейской части России, то в ближайшее время там сохранится "мягкая зима". Резких рождественских холодов синоптики не прогнозируют. Погоду там будет формировать противодействие двух барических систем: антициклона с востока и циклона с запада. "В первые дни нового года циклоническая деятельность побеждала, именно по восточной периферии циклона перемещались теплые, насыщенное влагой воздушные массы, поэтому было тепло, оттепельная погода", - сказал Вильфанд.

Погода в ночь на 7 января в Москве и на другой территории европейской части страны будет по-настоящему Рождественской - легкий мороз, слабый снег и тихий ветер. По данным синоптиков, столбики термометров будут показывать от минус 4 до минус 6 градусов. Следующая ночь, на 8 января, уже будет холоднее. Температура может опуститься до -11 градусов.