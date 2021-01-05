В Москве пропал муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале "Воронины". Вечером 1 января 51-летний актер театра и кино Олег Будрин ушел из квартиры на Пресненском валу, сообщив, что направляется к сестре. Добравшись до дома сестры, он решил вернуться в свою квартиру, чтобы взять с собой компьютер и остаться у родственницы на ночевку. Лачина сама передала ему системный блок, после чего Будрин вновь уехал.

Около суток супруг актрисы не выходил на связь, а сестра, с которой связалась Лачина, сообщила, что брат к ней не приезжал. Попытки дозвониться до Будрина вначале были неудачны, но затем он ответил на звонок и заявил, что находится в гостинице для строителей. При этом на заднем фоне был слышен голос женщины, которая требовала бросить трубку. После этого до актера уже не могли дозвониться, и его супруга написала заявление в полицию, сообщает РИА "Новости".

Как утверждает актриса, она не ссорилась с мужем, при этом он, уходя из дома, был абсолютно трезв. Что с ним случилось, артистка не знает.

Ирина Лачина - советская и российская актриса театра и кино. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда на экраны вышла мелодрама "Леди Бомж", а следом - продолжение "Леди Босс".

Олег Будрин - актер театра и кино. Принимал участие в съемках и озвучивании фильмов: Похороны Сталина, Время вашей жизни, Милый Эп, сериалов "Досье детектива Дубровского", "Всегда говори всегда".