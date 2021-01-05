Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 января, провел в онлайн режиме видеосовещание по социальным вопросам, одним из докладчиков на котором выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сергей Семенович, вся ваша команда и вы очень много сделали для эффективной борьбы с пандемией. Знаю, как все переживали, как своевременно принимались решения на уровне городского правительства. Но при этом не забыли и вопросы перспективного развития столицы, развития инфраструктуры, в том числе метро, других составляющих, стройки и так далее", - заявил Путин, обращаясь к мэру Москвы.

Он добавил, что подобных вопросов очень много в любом мегаполисе, тем более в Москве, где сейчас реально проживают свыше 10 миллионов человек.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заявил, что здравоохранение в Москве - это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам. "Главное направление - это развитие здравоохранения. Мы и до этого считали и считаем, что здравоохранение является ключевой отраслью, самой востребованной для граждан. В прошлом году мы наметили серьезные планы в этом году, на следующий год направили на развитие здравоохранение больше всего денег по сравнению с другими отраслями. Сегодня здравоохранение в Москве - это отрасль в Москве номер один по капитальным вложениям и затратам", - сказал мэр и сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить.

Однако президент России полагает, что Москве не придется ничего заимствовать и власти столицы не должны "прибедняться", когда говорят об огромных расходах на здравоохранение.

"Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придется - бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке", - сказал Путин на совещании.

Президент выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.