После многочисленных сомнений общественности в рекордных темпах вакцинации среди россиян Минздрав поспешил подтвердить эти данные, объявив, что с момента начала кампании уже более 1 миллиона россиян были привиты вакциной от коронавируса "Спутник V", и никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - рассказал РИА "Новости" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что Минздрав с Росздравнадзором в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в ходе исследований и масштабной вакцинации показала высокую эффективность и безопасность. Что касается сомнений в недостаточной проверке этой вакцины, то замминистра подчеркнул, что решение о регистрации "Спутник V" принималось как раз с учетом высокой эффективности. А директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что "наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу".

Так ученый прокомментировал слова председателя греческого Национального комитета по вакцинации, заслуженного профессора педиатрии Марии Теодориду, которая заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

Вакцина "Спутник V" - препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа 2020 года. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе изученной платформы вектора аденовируса человека.

Летом вакцина прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом - "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.