Бывший глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков отправил 30 рублей депутату-единороссу от Свердловской области Андрею Альшевских - соавтору законопроекта, который запрещает баллотироваться на парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций.
16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими ФБК* и штабов Навального, заявив, что под их видом работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. 26 апреля Генпрокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. Им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.
29 апреля Леонид Волков заявил об официальном закрытии сети региональных штабов Навального. На следующий день Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда.
Депутат Андрей Альшевских является зампредом комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он не является членом "Единой России", но входит в ее фракцию и избирался в Госдуму по спискам правящей партии.
Альшевских выступил соавтором законопроектов о контрсанкциях, о штрафах для соцсетей за неудаление "недостоверной" информации, о просветительской деятельности; поправок о расширении списка иностранных агентов и о повышении штрафов для них. Он также поддержал пожизненные гарантии президенту РФ, повышение пенсионного возраста и НДС, перечисляет портал 66.ru.
При этом ранее Альшевских критиковал "Единую Россию", поддерживал Навального и Волкова. В 2011 году он выступал на митинге в Екатеринбурге в поддержку Волкова, когда тому отказали в участии в выборах в Заксобрание.
Вечером 5 мая, когда в Госдуму был внесен законопроект о выборах и причастных к экстремизму, Волков опубликовал в Telegram скриншот перевода 30 рублей на карту Альшевских с подписью "На выборы. С экстремистским приветом!" Сам оппозиционер находится за рубежом, в феврале СК России объявил его в межгосударственный розыск.
Отличная идея. https://t.co/Nl4SqkQP0P pic.twitter.com/hG59oZDrSn— Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 4, 2021
"Жертвовал хотя бы копейку в ФБК* в течение последнего года (!) - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. <...> Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм", - прокомментировал Волков законопроект.
Аналогичный способ "отблагодарить" власти за репрессивные инициативы испробовал признанный "иноагентом" главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин*. В разговоре с "Медузой"* он рассказал, что после получения статуса перечислил средства губернатору Михаилу Ведерникову, главе администрации Пскова Ивану Цецерскому, неназванному депутату Госдумы от Псковской области, а также на расчетный счет АНО "Медиа60" и "Медиацентр60", издающих провластные СМИ, и отчитался об этом Минюсту, как и полагается "иноагенту".
"В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами", - рассказал Камалягин*.
Когда журналист предал это огласке, депутат, глава администрации и губернатор прислали ему деньги назад, "но это, конечно, так не работает". "И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но еще рано. А мне уже хуже не будет", - отметил Камалягин*.
* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента