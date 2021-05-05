Леонид Волков "с экстремистским приветом" перечислил деньги соавтору нового законопроекта о выборах и экстремизме

Леонид Волков / Youtube.com Депутат Андрей Альшевских является зампредом комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бывший глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков отправил 30 рублей депутату-единороссу от Свердловской области Андрею Альшевских - соавтору законопроекта, который запрещает баллотироваться на парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими ФБК* и штабов Навального, заявив, что под их видом работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. 26 апреля Генпрокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. Им запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

29 апреля Леонид Волков заявил об официальном закрытии сети региональных штабов Навального. На следующий день Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда.

Депутат Андрей Альшевских является зампредом комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он не является членом "Единой России", но входит в ее фракцию и избирался в Госдуму по спискам правящей партии.

Альшевских выступил соавтором законопроектов о контрсанкциях, о штрафах для соцсетей за неудаление "недостоверной" информации, о просветительской деятельности; поправок о расширении списка иностранных агентов и о повышении штрафов для них. Он также поддержал пожизненные гарантии президенту РФ, повышение пенсионного возраста и НДС, перечисляет портал 66.ru.

При этом ранее Альшевских критиковал "Единую Россию", поддерживал Навального и Волкова. В 2011 году он выступал на митинге в Екатеринбурге в поддержку Волкова, когда тому отказали в участии в выборах в Заксобрание.

Вечером 5 мая, когда в Госдуму был внесен законопроект о выборах и причастных к экстремизму, Волков опубликовал в Telegram скриншот перевода 30 рублей на карту Альшевских с подписью "На выборы. С экстремистским приветом!" Сам оппозиционер находится за рубежом, в феврале СК России объявил его в межгосударственный розыск.

"Жертвовал хотя бы копейку в ФБК* в течение последнего года (!) - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) - тебе нельзя баллотироваться в Госдуму. <...> Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм", - прокомментировал Волков законопроект.

Аналогичный способ "отблагодарить" власти за репрессивные инициативы испробовал признанный "иноагентом" главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин*. В разговоре с "Медузой"* он рассказал, что после получения статуса перечислил средства губернатору Михаилу Ведерникову, главе администрации Пскова Ивану Цецерскому, неназванному депутату Госдумы от Псковской области, а также на расчетный счет АНО "Медиа60" и "Медиацентр60", издающих провластные СМИ, и отчитался об этом Минюсту, как и полагается "иноагенту".

"В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами", - рассказал Камалягин*.

Когда журналист предал это огласке, депутат, глава администрации и губернатор прислали ему деньги назад, "но это, конечно, так не работает". "И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но еще рано. А мне уже хуже не будет", - отметил Камалягин*.