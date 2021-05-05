Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН)

Пресс-служба правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что после того, как правительство представит законопроект о денонсации ДОН президенту, документ будет передан на рассмотрение Федерального собрания, передает "Интерфакс".

В конце апреля в российском МИД заявили, что Россия до конца мая завершит процедуры выхода из этого договора.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга с помощью облетов территорий.

В ноябре 2020 года США вышли из Договора. В январе 2021 года о начале аналогичной процедуры объявил российский МИД. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон, однако в конце апреля в МИД констатировали, что все идет к развалу договора.