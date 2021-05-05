ВСЕ ФОТО Депутаты предложили запретить "публичное отождествление" политики СССР и нацистской Германии

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин Группа депутатов в среду внесла в Госдуму законопроект о запрете публичного отрицания решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы

Минобороны РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно "включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого"

Пресс-служба президента России

Группа депутатов в среду внесла в Госдуму законопроект о запрете публичного отрицания решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы. Документом (1166218-7) также предлагается запретить публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

В случае принятия законопроекта запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет.

Соответствующие поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ).

Инициатива подготовлена во исполнение поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, подчеркивают авторы. По их словам, цель законопроекта - "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе", передает "Интерфакс". Авторы инициативы также стремятся "не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно "включить механизмы защиты совсем недавнего прошлого". Он сравнил это с законодательным запретом на отрицание геноцида армян в Османской империи, введенным в ряде стран мира.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время в СМИ, в том числе, и в российских, "регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания", в которых отождествляются действия СССР и нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов", - пишут авторы законопроекта. При этом они не поясняют, чем "солдат-освободитель" отличается от "солдата-оккупанта".

Зато депутаты выражают уверенность, что принятие закона не помешает сохранить пространство "для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц". Между тем именно в научных дискуссиях часто встает вопрос о сходстве советского и нацистского режимов. По целому ряду признаков историки относят политическое устройство СССР и Германии 30-х - 40-х годов прошлого века к тоталитарной модели. Как можно изучать эту модель на примере "поступков конкретных лиц", отказавшись от системного подхода, депутаты не объясняют.

Законопроект внесен тремя парламентариями - главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.

Наказание за нарушение в тексте проекта не фигурирует. Оно будет внесено в парламент отдельным документом, который пройдет процедуру согласования с правительством, сказала "Открытым медиа" Елена Ямпольская. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.

Владимир Путин неоднократно негативно высказывался о том, что он считает "переписыванием истории" и попытками исказить правду о Великой Отечественной войне. Он утверждал, что таким образом страны Запада "хотят поменять порядок, возникший после Второй мировой войны", отмечает радио "Свобода"*.

15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин сказал: "Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому - она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты... Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

В начале апреля Путин подписал закон, запрещающий оскорблять ветеранов Второй мировой войны. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет.