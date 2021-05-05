"Медузе"* отправили деньги с краденых банковских карт, чтобы дискредитировать сбор пожертво

samsonovs / DepositPhotos 23 апреля Минюст включил "Медузу"* в реестр "иностранных агентов"

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Информагентству "Медуза"*, оказавшемуся в критическом положении из-за включения его в реестр СМИ-иноагентов, были отправлены пожертвования с краденых банковских карт. Всего выявлено несколько сотен таких подозрительных транзакций. Отправители денег пока неизвестны, они использовали случайный набор букв в графе для электронной почты, сообщает "Медуза"*.

Большинство переводов было заблокировано платежной системой Stripe, которая обрабатывает донаты "Медузе"*, но изданию все равно пришлось отключить возможность жертвовать деньги с помощью банковской карты. Сейчас журналисты вынуждены принимать деньги только через PayPal и в криптовалюте.

"Массовые платежи с краденых банковских карт применяются, чтобы навредить кампании по сбору средств. Принимающая сторона - в данном случае "Медуза"* - теряет в этой ситуации деньги на возвратах платежей (из-за комиссии), а служба поддержки может "утонуть" в жалобах от пострадавших пользователей", - отметили в издании. В редакции считают, что атаку 5 мая посредством перевода денег осуществили хакеры.

Напомним, 23 апреля Минюст включил "Медузу"* в реестр "иностранных агентов". Теперь издание должно на каждой странице, включая посты в соцсетях, уведомлять читателей о своем статусе. Главный редактор "Медузы"* Иван Колпаков предположил, что из-за этого в ближайшее время издание может лишиться "значительной части рекламодателей", что означает "смерть издания".

Решение Минюста несет угрозы и для журналистов издания. "Авторы, которые получают от нас деньги, тоже могут быть признаны иностранными агентами, - предупреждает Иван Колпаков. - Если это произойдет (а примеры уже есть), они так же (как и "Медуза"*) должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчетности грозят штрафами; более того - уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортеров теперь просто как никогда".

Наконец, клеймо "иноагента" отпугнет от "Медузы"* экспертов и ряд источников, полагают в редакции.

Колпаков подчеркнул, что статус иноагента лишает редакцию "возможности полноценно заниматься журналистикой" и "уничтожает бизнес". "Минюст исполняет политическое решение, принятое руководством России, цель которого - убить "Медузу"*, считает он.