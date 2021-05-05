Суд принял иск Навального к Пескову с требованием опровергнуть слова о связях оппозиционера с ЦРУ

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Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова о работе Навального с ЦРУ. Как сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Лела Кокая, досудебная подготовка по заявлению назначена на 27 мая.

Как заявила "Открытым медиа" представитель суда, Навальный сможет участвовать в заседании, если захочет сам и если судья сочтет это возможным. "В теории [это возможно], если поступит соответствующее ходатайство и оно будет удовлетворено судом", - сообщила она.

Предметом спора стали слова Пескова, распространенные в октябре прошлого года, когда оппозиционер лечился в Германии после отравления. "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация", - заявил Песков, добавив, что "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Ранее иск оставляли без движения для исправления недостатков.