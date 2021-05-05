Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая, но без гарантии въезда

АГН "Москва" / Мобильный репортер

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу краткосрочных шенгенских виз категории С, сообщается на сайте генерального консульства Испании в России.

В дипмиссии подчеркнули, что заявители не смогут поехать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны и Евросоюза, пока действуют коронавирусные ограничения. "Владельцы шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки", - отметили в ведомстве.

Желающие должны обратиться за визой лично, по предварительной записи, в испанский визовый центр на Калужской площади. Претендовать на шенгенскую визу могут владельцы виз со сроком действия не менее одного года. Приоритет при этом будут отдавать владельцам предыдущих виз на 2 года, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам недвижимости, отмечается в сообщении.

Визы будут выдаваться с даты 1 июня, их срок действия будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования. Если ранее оформленные визы были использованы неправильно, генконсульство может отказать в выдаче визы или сократить срок ее действия.

Как правило, заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, однако срок может быть продлен до 30 дней, если потребуется дополнительная проверка предоставленных документов.

Ранее госсекретарь Испании по туризму Фернандо Вальдес заявил, что страна может открыться в июне для туристов, которые полный цикл вакцинации от коронавируса либо имеют антитела или свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Еврокомиссия на этой неделе предложила разрешить въезд в Евросоюз иностранцам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от коронавируса одним из одобренных в Евросоюзе препаратов. На данный момент это вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский "Спутник V" проходит проверку.