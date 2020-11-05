За последние сутки в России выявлено 19 404 случаев коронавируса в 85 регионах, 292 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 712 858 заболевших и 29 509 умерших.
Из больниц за сутки выписано 12 238 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 279 169.
В Москве третий день подряд выявляется больше 5 тысяч заболевших, за последние сутки - 5255. 67 человек скончались. В связи с обострением ситуации в столице на две недели продлен дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5255 (67)
Санкт-Петербург - 1093 (26)
Московская область - 588 (10)
Нижегородская область - 422 (11)
Архангельская область - 377 (1)
Красноярский край - 312 (7)
Ростовская область - 311 (10)
Воронежская область - 303 (5)
Свердловская область - 287 (7)
Республика Коми - 245 (1)
Иркутская область - 243 (8)
Забайкальский край - 237 (8)
Хабаровский край - 234 (1)
Республика Бурятия - 233 (10)
Алтайский край - 226 (1)
Мурманская область - 225 (8)
Волгоградская область - 217
Ульяновская область - 212
Омская область - 211 (7)
Приморский край - 210 (4)
Ставропольский край - 208 (3)
Республика Крым - 207 (3)
Ханты-Мансийский АО - 199 (5)
Республика Саха (Якутия) - 199 (5)
Кемеровская область - 198 (5)
Саратовская область - 197 (2)
Томская область - 193 (3)
Самарская область - 189 (8)
Ямало-Ненецкий АО - 187
Оренбургская область - 186 (1)
Пермский край - 180 (4)
Новосибирская область - 180 (6)
Кировская область - 178 (1)
Челябинская область - 175
Пензенская область - 173 (3)
Тверская область - 169
Брянская область - 165
Республика Алтай - 164
Амурская область - 162 (3)
Ленинградская область - 161 (1)
Республика Хакасия - 158 (4)
Тюменская область - 154 (3)
Республика Карелия - 149 (1)
Ярославская область - 143 (2)
Курская область - 138 (2)
Краснодарский край - 137 (6)
Удмуртская Республика - 135
Тульская область - 132 (2)
Белгородская область - 131
Костромская область - 130
Ивановская область - 128
Калужская область - 127
Орловская область - 125 (1)
Астраханская область - 125 (3)
Калининградская область - 121 (2)
Псковская область - 120
Смоленская область - 110
Вологодская область - 110
Сахалинская область - 105
Владимирская область - 104
Рязанская область - 100
Тамбовская область - 100 (1)
Новгородская область - 98
Республика Тыва - 98
Республика Башкортостан - 96 (1)
Липецкая область - 95
Республика Калмыкия - 91 (3)
Республика Дагестан - 86(1)
Кабардино-Балкарская Республика - 84 (4)
Карачаево-Черкесская Республика - 83
Курганская область - 82 (3)
Севастополь - 81
Республика Адыгея - 70
Республика Мордовия - 70
Республика Северная Осетия - 69
Чувашская Республика - 63 (3)
Республика Ингушетия - 61 (1)
Камчатский край - 58
Республика Татарстан - 53
Магаданская область - 49 (1)
Еврейская АО - 49 (3)
Республика Марий Эл - 39
Чеченская Республика - 23
Ненецкий автономный округ - 9
Чукотский АО - 4