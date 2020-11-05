За последние сутки в России выявлено 19 404 случаев коронавируса в 85 регионах, 292 человека скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В Москве третий день подряд выявляется больше 5 тысяч заболевших, за последние сутки - 5255. 67 человек скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 19 404 случаев коронавируса в 85 регионах, 292 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 712 858 заболевших и 29 509 умерших.

Из больниц за сутки выписано 12 238 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 279 169.

В Москве третий день подряд выявляется больше 5 тысяч заболевших, за последние сутки - 5255. 67 человек скончались. В связи с обострением ситуации в столице на две недели продлен дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5255 (67)

Санкт-Петербург - 1093 (26)

Московская область - 588 (10)

Нижегородская область - 422 (11)

Архангельская область - 377 (1)

Красноярский край - 312 (7)

Ростовская область - 311 (10)

Воронежская область - 303 (5)

Свердловская область - 287 (7)

Республика Коми - 245 (1)

Иркутская область - 243 (8)

Забайкальский край - 237 (8)

Хабаровский край - 234 (1)

Республика Бурятия - 233 (10)

Алтайский край - 226 (1)

Мурманская область - 225 (8)

Волгоградская область - 217

Ульяновская область - 212

Омская область - 211 (7)

Приморский край - 210 (4)

Ставропольский край - 208 (3)

Республика Крым - 207 (3)

Ханты-Мансийский АО - 199 (5)

Республика Саха (Якутия) - 199 (5)

Кемеровская область - 198 (5)

Саратовская область - 197 (2)

Томская область - 193 (3)

Самарская область - 189 (8)

Ямало-Ненецкий АО - 187

Оренбургская область - 186 (1)

Пермский край - 180 (4)

Новосибирская область - 180 (6)

Кировская область - 178 (1)

Челябинская область - 175

Пензенская область - 173 (3)

Тверская область - 169

Брянская область - 165

Республика Алтай - 164

Амурская область - 162 (3)

Ленинградская область - 161 (1)

Республика Хакасия - 158 (4)

Тюменская область - 154 (3)

Республика Карелия - 149 (1)

Ярославская область - 143 (2)

Курская область - 138 (2)

Краснодарский край - 137 (6)

Удмуртская Республика - 135

Тульская область - 132 (2)

Белгородская область - 131

Костромская область - 130

Ивановская область - 128

Калужская область - 127

Орловская область - 125 (1)

Астраханская область - 125 (3)

Калининградская область - 121 (2)

Псковская область - 120

Смоленская область - 110

Вологодская область - 110

Сахалинская область - 105

Владимирская область - 104

Рязанская область - 100

Тамбовская область - 100 (1)

Новгородская область - 98

Республика Тыва - 98

Республика Башкортостан - 96 (1)

Липецкая область - 95

Республика Калмыкия - 91 (3)

Республика Дагестан - 86(1)

Кабардино-Балкарская Республика - 84 (4)

Карачаево-Черкесская Республика - 83

Курганская область - 82 (3)

Севастополь - 81

Республика Адыгея - 70

Республика Мордовия - 70

Республика Северная Осетия - 69

Чувашская Республика - 63 (3)

Республика Ингушетия - 61 (1)

Камчатский край - 58

Республика Татарстан - 53

Магаданская область - 49 (1)

Еврейская АО - 49 (3)

Республика Марий Эл - 39

Чеченская Республика - 23

Ненецкий автономный округ - 9

Чукотский АО - 4

