Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Telegram Волгоградский областной суд начал слушания по иску местного жителя Сергея Терентьева, который требует отменить постановление губернатора Андрея Бочарова о введении масочного режима и запретить слово COVID

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Telegram

Волгоградский областной суд начал слушания по иску местного жителя Сергея Терентьева, который требует отменить постановление губернатора Андрея Бочарова о введении масочного режима и запретить слово COVID. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Претензии истца к термину "COVID" связаны с тем, что он расшифровывает его как клеймо на животном (COW - корова и ID - идентификатор). Самоизоляцию Терентьев считает "симптомом психического расстройства".

Требование носить маски "негативно отражаются на состоянии его здоровья и ущемляют его конституционные права", добавил Сергей Терентьев. Он убежден, что "на территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции", поэтому несколько медицинских заведений безосновательно отказали ему в осмотре, когда он отказывался надевать маску.

Кроме того, он указал в иске, что в постановлении губернатора о масочном режиме нет подписи и печати, поэтому суд должен признать этот документ незаконным. Терентьев также считает, что введение масочного режима в области "стало исполнившимся пророчеством Иоанна Богослова", передает "Интерфакс".

"В качестве подтверждения своих доводов истец ссылается на мнение немецкого патологоанатома, медицинское заключение независимой комиссии врачей, мнение бывшего санитарного врача Москвы, видеоролики, а также приводит графики динамики смертности от пневмонии", - сообщила пресс-служба.

Суд отложил расссмотрение жалобы до 11 ноября, обязав Терентьева оформить иск в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства. В частности, истцу следует указать "точное наименование, дату и номер оспариваемого нормативно-правового акта (НПА); сведения о том, участником каких спорных отношений, регулируемых данным НПА, является истец; какие права административного истца нарушены оспариваемым НПА, а также предоставить доказательства, подтверждающие нарушение прав истца положениями оспариваемого НПА".