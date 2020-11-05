Власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе "Крокус экспо", рассказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Андрей Воробьев.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", - сказал Воробьев. Его слова также приводит ТАСС.

Губернатор добавил, что ранее открытый временный госпиталь в парке "Патриот" к настоящему времени уже заполнен наполовину. "Напомню, что весной, когда мы построили (временные стационары. - Прим. ТАСС) "Патриот" и "Крокус", они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. Сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе проверяют ношение масок в транспорте и в местах массового скопления людей, введены ограничения работы школ и предприятий. "Чем дальше, тем выше сознательность людей. Поэтому я надеюсь, что в это время мы все будем большой единой семьей, которая понимает, что то, что происходит сегодня, - это серьезный вызов и самодисциплине, и системе здравоохранения, и органам власти", - сказал Воробьев.

Инфекционный госпиталь на базе "Крокус экспо" принял первых пациентов 14 мая. Его оснастили всем необходимым оборудованием, создали клинико-диагностическую лабораторию. Первый корпус госпиталя был рассчитан на 1 040 койко-мест, второй - на 1 100. На создание госпиталя на базе простаивавшего в условиях карантина выставочного комплекса миллиардера Араза Агаларова, было выделено из бюджета 2 млрд рублей. Однако уже после начала работы госпиталя медики рассказали о нехватке лекарств и специалистов.

Контракты на развертывание 1500 коек в "Крокус экспо" заключили без конкурса с компанией Агаларова "Крокус Интернэшнл" вскоре после того, как бизнесмен пожаловался на финансовые трудности. Основанием для заключения контрактов стало постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности.

Жители Подмосковья старше 65 лет должны со 2 ноября соблюдать домашний режим и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Такое же требование относится к людям с хроническими заболеваниями.Кроме этого, Воробьев попросил подмосковных работодателей по возможности перевести на удаленный режим работы беременных женщин, поскольку они входят в особую группу риска, пишут "Известия".

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице растет, расслабляться нельзя. Он отметил, что в начале ноября ситуация с этим вирусом в городе снова начала обостряться.

По словам главного врача ГКБ N 40 в Коммунарке Дениса Проценко, эта больница полностью заполнена пациентами с коронавирусом.

В России, по данным оперативного штаба на четверг, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19,4 тыс. случаев, умерли за сутки 292 пациента. Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 19 тысяч.

До этого в течение пяти дней данные значения держались на уровне более 18 тысяч. По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 255, накануне, 4 ноября, было 5 826.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерли 29 509 инфицированных. Количество выписанных за весь период составило 1 279 169 человек, в том числе 12 238 были выписаны за последние сутки.