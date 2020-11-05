Временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусом на территории выставочного комплекса "Крокус Экспо", май 2020 года
 
Временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусом на территории выставочного комплекса "Крокус Экспо", май 2020 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе "Крокус экспо", рассказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Андрей Воробьев.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", - сказал Воробьев. Его слова также приводит ТАСС.

Губернатор добавил, что ранее открытый временный госпиталь в парке "Патриот" к настоящему времени уже заполнен наполовину. "Напомню, что весной, когда мы построили (временные стационары. - Прим. ТАСС) "Патриот" и "Крокус", они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. Сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе проверяют ношение масок в транспорте и в местах массового скопления людей, введены ограничения работы школ и предприятий. "Чем дальше, тем выше сознательность людей. Поэтому я надеюсь, что в это время мы все будем большой единой семьей, которая понимает, что то, что происходит сегодня, - это серьезный вызов и самодисциплине, и системе здравоохранения, и органам власти", - сказал Воробьев.

Инфекционный госпиталь на базе "Крокус экспо" принял первых пациентов 14 мая. Его оснастили всем необходимым оборудованием, создали клинико-диагностическую лабораторию. Первый корпус госпиталя был рассчитан на 1 040 койко-мест, второй - на 1 100. На создание госпиталя на базе простаивавшего в условиях карантина выставочного комплекса миллиардера Араза Агаларова, было выделено из бюджета 2 млрд рублей. Однако уже после начала работы госпиталя медики рассказали о нехватке лекарств и специалистов.

Контракты на развертывание 1500 коек в "Крокус экспо" заключили без конкурса с компанией Агаларова "Крокус Интернэшнл" вскоре после того, как бизнесмен пожаловался на финансовые трудности. Основанием для заключения контрактов стало постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности.

Жители Подмосковья старше 65 лет должны со 2 ноября соблюдать домашний режим и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Такое же требование относится к людям с хроническими заболеваниями.Кроме этого, Воробьев попросил подмосковных работодателей по возможности перевести на удаленный режим работы беременных женщин, поскольку они входят в особую группу риска, пишут "Известия".

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице растет, расслабляться нельзя. Он отметил, что в начале ноября ситуация с этим вирусом в городе снова начала обостряться.

По словам главного врача ГКБ N 40 в Коммунарке Дениса Проценко, эта больница полностью заполнена пациентами с коронавирусом.

В России, по данным оперативного штаба на четверг, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19,4 тыс. случаев, умерли за сутки 292 пациента. Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 19 тысяч.

До этого в течение пяти дней данные значения держались на уровне более 18 тысяч. По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 255, накануне, 4 ноября, было 5 826.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерли 29 509 инфицированных. Количество выписанных за весь период составило 1 279 169 человек, в том числе 12 238 были выписаны за последние сутки.