Новая газета / Twitter На кресте был "распят" Павел Крисевич в виде Иисуса Христа, а его соратники кидали в огонь тома "уголовных дел"

Новая газета / Twitter

В Москве у здания ФСБ задержали акциониста Павла Крисевича в образе Христа. Об этом сообщили адвокат от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов и фотограф Георгий Марков, который освещал акцию, пишет "МБХ медиа".

"Нас окружили сотрудники ФСО", - сказал Марков. После он сообщил, что задержан участник Павел Крисевич, который был на акции в образе Христа.

Активисты собирались провести акцию в поддержку политзаключенных, в ходе нее они облили крест веществом, которое горит при 40 ℃ и не наносит человеку вреда.

На кресте был "распят" активист, а его соратники кидали в огонь тома уголовных дел.