В Москве у здания ФСБ задержали акциониста Павла Крисевича в образе Христа. Об этом сообщили адвокат от "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов и фотограф Георгий Марков, который освещал акцию, пишет "МБХ медиа".
"Нас окружили сотрудники ФСО", - сказал Марков. После он сообщил, что задержан участник Павел Крисевич, который был на акции в образе Христа.
Активисты собирались провести акцию в поддержку политзаключенных, в ходе нее они облили крест веществом, которое горит при 40 ℃ и не наносит человеку вреда.
На кресте был "распят" активист, а его соратники кидали в огонь тома уголовных дел.
Активист Павел Крисевич устроил акцию "в поддержку политзаключенных" около здания ФСБ в Москве. Его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и "подожгли", бросая в огонь тома уголовных дел.
Видео: соцсети pic.twitter.com/dlaC4kqjDn— Новая Газета (@novaya_gazeta) November 5, 2020