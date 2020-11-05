В Москве дистанционную учебу для старшеклассников продлили до 22 ноября

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов в связи с обострением ситуации по коронавирусу

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 22 ноября дистанционный режим обучения для учеников 6-11 классов в связи с обострением ситуации по коронавирусу. "Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - говорится в блоге Собянина.

По его словам, за три недели дистанционного обучения доля заразившихся коронавирусом старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Наряду с соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку учеба из дома помогает стабилизировать ситуацию с COVID-19.

"Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - констатировал мэр. Поэтому старшеклассники продолжат дистанционную учебу еще две недели.

3 и 4 ноября в Москве фиксировалось более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. При этом еще 2 ноября столичный оперштаб заявлял, что темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве "значительно замедлились". За последние сутки в столице выявлено 5255 случаев COVID-19, 67 человек скончались.