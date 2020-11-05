Омская аптека отказалась продавать лекарство по рецепту, написанному не по-латыни

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Теперь все рецепты, касающиеся жизненно важных антибиотиков, пишутся на латыни

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

В Минздраве Омской области назвали законным отказ аптек отпускать препараты по рецептам, выписанным не на латинском языке. 3 ноября жительница региона рассказала в паблике "Типичный Омск", что ее сын не смог купить для нее по рецепту антибиотик "Азитромицин", так как рецепт "выписан на "русском языке".

В конце октября женщина почувствовала себя плохо: поднялась температура и пропало обоняние. Врач-терапевт поставила диагноз "бронхоспазм" и выписала лекарство. В аптеках, куда звонила пациентка, его удалось найти не сразу. Когда же препарат появился, приобрести его не удалось.

"Когда я позвонила в аптеку и спросила, почему моему сыну не отпустили препарат по имеющемуся рецепту, мне сослались на приказ [министра здравоохранения Омской области Ирины] Солдатовой о том что теперь все рецепты, касающиеся жизненно важных антибиотиков, пишутся на латыни", - рассказала омичка. Похожей историей поделилась читательница портала "Новый Омск". Она тоже сначала не могла найти нужный антибиотик, а когда нашла, в аптеке ей отказали из-за рецепта на русском языке.

В Минздраве Омской области РИА "Новости" подтвердили, что рецепты должны быть выписаны по-латыни в соответствии с законодательством. Формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России N4н от 14 января 2019 года.

"Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество", - заявили в ведомстве. Аптекарь может в частности предложить лекарство-аналог, подходящее пациенту по стоимости.

Заведующая одной из аптек в разговоре с порталом "Омск Здесь" отметила, что фармацевты "и сейчас готовы продавать лекарства вообще без рецептов, но многих препаратов в городе практически не осталось даже на складах". Она предположила, что аптекари начали столь дотошно следовать закону именно поэтому, "так как больше не осталось других доводов для покупателей".