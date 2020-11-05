Судья Кировского районного суда Томска ни разу не упомянул имя Алексея Навального в отказе на его жалобу по поводу бездействия следствия в деле о его отравлении

Navalny.com Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Судья Кировского районного суда Томска ни разу не упомянул имя Алексея Навального в отказе на его жалобу по поводу бездействия следствия в деле о его отравлении. Оппозиционер выложил на своем сайте копию документа, предложив найти в нем свою фамилию.

"Мы все уже привыкли к тому, что какой-то религиозного характера страх мешает Путину произнести мою фамилию. Отсюда бесконечные "фигурант", "этот господин" и так далее. Но это дело его: не хочет - не называет. В конце концов, нигде не указано, что он должен чьи-то фамилии произносить. Но вот вам совершенно восхитительный пример того, как эта практика эскалируется и туда, где упоминания фамилии избежать, казалось бы, невозможно", - пишет Навальный.

В постановлении томского судьи оппозиционер фигурирует как "лицо, претендующее на роль потерпевшего". Представителем Навального в суде выступал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, заявителем - юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратил внимание в своем телеграме, что, согласно документу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на Навального отменено.

"...в судебном заседании установлено, что в настоящее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и проводится дополнительная проверка, которая не окончена, в то время как по ее окончании возможно принятие одного из решений, предусмотренного ч.1 статьи 145 УПК", - говорится в постановлении.

В ответ на требование Навального вернуть ему изъятые в ходе доследственной проверки вещи отмечается, что в УПК нет "императивной обязанности" следователя возвращать изъятые вещи одновременно с отказом в возбуждении уголовного дела. В итоге судья не усмотрел бездействия томских следователей, на которых жаловался Навальный.

Сам политик назвал такое решение понятным: "нельзя же расследовать преступление, совершить которое велел президент страны. Даже признать факт преступления нельзя, ведь иначе я смогу знакомиться с материалами, экспертизами и т.д.".