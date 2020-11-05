Электричка сошла с рельсов на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги. Люди пострадали, пассажиров эвакуировали из поезда.
Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает "Интерфакс".
Происшествие случилось в 21:04. С рельсов сошли первый и частично второй вагон поезда N7161 Москва - Малоярославец.
Сход электрички затруднил движение на Киевском направлении. "Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено", - говорится в сообщении в WhatsApp-канале МЖД.
Эксперты начали доследственную проверку причин происшествия.