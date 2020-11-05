stockasso / DepositPhotos Москвичей 4 ноября обзванивали с приглашениями на шествие "друзей прекрасной России будущего"

stockasso / DepositPhotos

В День народного единства организаторы "Русского марша" устроили массовый телефонный обзвон жителей Москвы, приглашая выйти на акцию "друзей прекрасной России будущего"и тех, "кто не любит "Новичок", пишет "Медиазона" со ссылкой на правозащитника Олега Козловского и журналиста Александра Музалевского.

Последний рассказал, что ему позвонили с телефона, который "Яндекс" определяет как принадлежащий пиццерии "Додо Пицца". Журналисты "Медиазоны" получили звонки с такого же номера, а также с номера, отличающегося на одну цифру.

В пресс-службе "Додо Пиццы" сказали, что этот номер им не принадлежит, пояснив, что иногда партнеры компании запускают автоматизированные звонки по базе "спящих" клиентов, чтобы узнать причину оттока и предложить промокод. Производятся такие обзвоны за счет подрядчиков, которые и предоставляют свои номера для таких услуг.

Робот оповещал абонентов о месте и времени сбора участников марша и предлагал открыть в соцсети "ВКонтакте" паблик "Русский сектор". Когда корреспондентка "Медиазоны" перезвонила по одному из телефонов, ей ответил автоответчик, сообщивший, что "звонок не смаршрутизирован".

Глава "Движения националистов" Владимир Басманов сообщил изданию, что он вместе с соратниками скачал базу номеров, "которая публиковалась в интернете год назад", и запустил рассылку. Предположительно речь идет о базе данных, которую летом 2019 года опубликовал анонимный телеграм-канал "Товарищ майор". Организатор шествия Никита Зайцев говорил, что ему ничего об этом не известно.

Накануне возле станции метро "Цветной бульвар" прошли массовые задержания участников "Русского марша". Они требовали отставки президента РФ Владимира Путина и освобождения политических заключенных, осужденных по 282-й статье об экстремизме. Задержания начались сразу после того, как участники акции вышли на улицу из метро, где было объявлено место сбора. Были задержаны как минимум 40 участников марша, в том числе люди без плакатов и символики.

Столичные власти отклонили все поданные уведомления о проведении "Русского марша" из-за ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции: одна группа заявляла акцию в Люблино, другая - возле станции метро "Цветной бульвар". По словам националиста Дмитрия Демушкина, 20 октября некоторые организаторы и представители оргкомитета "Русского марша" направили обращение в адрес столичной мэрии, в котором просили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить проведение марша 4 ноября, однако оно осталось без ответа.