Пандемия коронавируса в России может закончиться в июне следующего года, рассчитывает главврач инфекционной больницы N40 в Комунарке Денис Проценко, сообщает "Интерфакс". "Очень надеюсь, что в июне, а может - раньше", - сказал он в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "RT Россия".

Он предполагает, что третьей волны заболеваемости коронавирусом, которая будет значительно слабее весенней и нынешней, можно ожидать в марте на фоне весеннего всплеска заболеваемости гриппом. "Если к этому моменту появится эффективная вакцина, а это три-четыре месяца все равно нужно для изучения, то, думаю, к июню месяцу мы можем выйти. Но это такие очень грубые подсчеты, потому что вакцину сделать сложно", - отметил Проценко.

По его словам, к июню это все может закончиться. Следующий вопрос заключается в том, "сколько доз вакцин и как быстро надо произвести, чтобы вакцинировать хотя бы 50% населения", добавил медик.

По данным на 5 ноября, в России за все время пандемии выявлено 1 млн 712 858 эпизодов COVID-19. Суточный прирост на четверг составил 19 404. Скончались за сутки 292 человека.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 450 436 случаев заражения, из них 5 255 за последние сутки. Выздоровел 329 201 человек, умер 7 071.