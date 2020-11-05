Общественники запустили флешмоб, требуя разрешить Ивану Сафронову общение с матерью

Инициативная группа в поддержку бывшего журналиста, советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова запустила онлайн-флешмоб и петицию на сайте Change.Org с требованием разрешить журналисту общение с близкими.

В октябре Сафронов попросил ФСБ разрешить ему поздравить мать с днем рождения по телефону, однако следователь не разрешил ему это сделать, сославшись на то, что такой разговор может быть использован для скрытого обмена информацией и "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности", поскольку мать Сафронова является свидетелем по уголовному делу. Инициативная группа в поддержку Сафронова, в которую входят его друзья, родственники и коллеги, посчитала действия ФСБ жестокими и абсурдными, а такие формулировки - бесчеловечными.

Теперь активисты намерены убедить следствие разрешить Сафронову общение с близкими родственниками и обратить внимание на бесчеловечность отказа. Для участия в онлайн-флешмоб необходимо разместить в своих соцсетях рассказ про особенный разговор со своей матерью и поставить под постом хештеги #звонокмаме #свободусафронову #свободуиванусафронову.

Адвокат Сафронова Иван Павлов подчеркивает, что в федеральном законе "О содержании под стражей" закреплено право на платные телефонные разговоры под контролем администрации: "Отрицательное решение в данной ситуации кажется, и нам его защите и инициативной группе, излишним и нарушающим, в первую очередь, принципы гуманизма, закрепленные в Конституции", - заявил он "Новой газете", добавив, что недопустимость полного запрещения контактов заключенного с семьей признана международно-правовыми актами.

Иван Сафронов находится под арестом больше трех месяцев. Ни общественности, ни адвокатам до сих пор не известны ни конкретные действия, вменяемые бывшему журналисту, ни доказательства его вины. Дело засекречено, все процессы проходят в закрытом порядке. Известно лишь, что Сафронов якобы передал некие секретные сведения чешской разведке, связанной с разведкой США.

Впоследствии сообщалось, что в материалах дела появился "вербовщик" - защитникам нельзя разглашать его имя, но, по данным СМИ, это друг Сафронова из Чехии Мартин Лариш, тоже бывший журналист. По версии следствия, он завербовал россиянина в 2012 году "для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой - Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США". Сам Лариш категорически отвергает причастность к каким-либо спецслужбам.