Штаб Навального в Перми / Youtube.com Пермский краевой суд заменил условным сроком наказание фигуранту дела о кукле Путина Александру Шабарчину, получившему два года колонии

Штаб Навального в Перми / Youtube.com

Пермский краевой суд заменил условным сроком наказание фигуранту дела о кукле Путина Александру Шабарчину, получившему два года колонии. Он будет освобожден из-под стражи. Ранее прокуратура посчитала два года колонии для Шабарчина слишком мягким наказанием и обжаловала его.

Поводом для судебного разбирательства стала акция в ноябре 2018 года, в рамках которой к столбу электроосвещения привязали куклу с лицом президента России Владимира Путина в тюремной робе с надписями "лжец" и "военный преступник Пыня В.В.". По делу проходили Александр Шабарчин, Данил Васильев и Александр Эткин (Котов), их обвинили в хулиганстве по предварительному сговору.

Эксперты МВД изначально не обнаружили разжигания ненависти в словах "лжец" и "военный преступник Пыня В.В.", то есть пришли к выводу, что необходимый квалифицирующий признак в деле отсутствует. Повторная экспертиза это подтвердила. Позже СК заказал новую экспертизу, которая усмотрела в действиях фигурантов хулиганский мотив, выраженный в стремлении "в вызывающей форме проявить себя, выразить нарочито-показное отношение к обществу, другим людям и правилам общежития".

Экспертизу проводили пять преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). При этом вуз не является экспертным учреждением. "Новая газета" направляла запрос к ПГНИУ, чтобы узнать имеет ли право вуз проводить экспертизы. Ректор ответил, что университет не делает судебные психолого-лингвистические экспертизы, но а сотрудники могут быть экспертами в частном порядке. Пермские правозащитники требовали уволить преподавателей вуза, заявив, что их экспертиза попирает свободу слова.

Тем не менее Ленинский районный суд Перми в августе 2020 года приговорил Шабарчина к двум годам колонии, Васильева - к году условно. Котова оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Помимо экспертизы, приговор был основан основан на показаниях провластных активистов из "Молодой гвардии" и НОД. Некоторые эксперты в суде первой инстанции "открыто демонстрировали личную неприязнь к подсудимым", отмечает "Апология протеста".

Прокурор назвал первоначальный приговор "судебной ошибкой", искажающей саму суть правосудия. Адвокаты осужденных настаивали, что в деле нет состава преступления, и просили полностью оправдать подзащитных.

"У нас появилась только одна привилегированная группа людей - сторонники Путина, - заявил Александр Шабарчин в заключительном слове. - По мнению обвинения, никого из публичных людей критиковать и высмеивать нельзя, потому что всегда появится группа, которая может оскорбиться. Получается, у нас есть только одна группа людей, чьи чувства и права защищают правоохранительные органы - это группа сторонников Путина".

Данил Васильев отметил, что "в сталинские времена сажали за анекдот, сейчас - за манекен". Он заявил, что не признает вину и не раскаивается. Его приговор суд оставил без изменений.