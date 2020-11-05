Исполнительный директор организации "Открытая Россия", созданной по инициативе бизнесмена и филантропа Михаила Ходорковского, подал в Дорогомиловский районный суд Москвы иск к телеведущему и кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет "Коммерсант".

В документе сказано, что 31 октября Владимир Соловьев в эфире программы "Соловьев LIVE" (таймкод 3:45) прокомментировал видеоролик директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, в котором он заявил, что считает недопустимыми высказывания бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в отношении президента Франции Эмманюэля Макрона. Напомним, на прошлой неделе в своем Instagram тот опубликовал фото президента Франции с изображением отпечатка подошвы на лице. Боец назвал Макрона "тварью", оскорбляющей чувства верующих и попросил Всевышнего обезобразить лицо французского президента.

Пивоваров в ответ назвал бойца позором России и обвинил в разжигании ненависти. После этого, по словам оппозиционера, он получил угрозы убийством от поклонников Нурмагомедова.

В иске отмечается, что Владимир Соловьев в своем комментарии публично оскорбил Андрея Пивоварова фразами: "вот это ничтожество решило, что имеет право говорить от лица России"; "ты, негодяй, что ты сделал для страны, чтобы рот свой открывать на Хабиба"; "мерзкая сволочь по фамилии Пивоваров"; "ты, скотина". Соловьев также называл Пивоварова "подстилкой Ходорковского".

В иске также указано, что программа с оскорблениями в адрес Пивоварова набрала в Youtube более 600 тыс. просмотров, что является "существенным" и "способным сформировать негативное мнение об истце" в интернете.

Андрей Пивоваров просит суд взыскать с Владимира Соловьева компенсацию за моральный вред в размере 5 млн рублей, удалить запись с оскорблениями и опубликовать опровержение. За неисполнение в срок вступившего в силу решения суда Андрей Пивоваров требует дополнительно взыскать с ответчика 150 тысяч рублей и далее по 25 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Андрей Пивоваров заявил, что его иск в части финансовых требований идентичен искам предпринимателя Евгения Пригожина к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального: "Закон в России должен быть единым для всех". В случае победы Андрей Пивоваров намерен пожертвовать полученную компенсацию на поддержку политзаключенных.

Впрочем, в долгу Пивоваров также не остался и продолжил дискуссию, записав видео, в котором в не менее резкой и грубой форме ответил Соловьеву. "Ты всю свою жалкую жизнь прислуживаешь мразям, конченым уродам. Тебе плевать на Россию. Твой дом - вилла на озере Комо, купленная за счет нищих и голодных пенсионеров", - заявил Пивоваров.

Владимир Соловьев прокомментировал подачу иска Пивоваровым, сбавив тон. "Ну и хорошо, и удачи ему [Пивоварову] в личной жизни. Он подал на меня в суд как кто? Это очень важный момент. Он упомянул в суде, что как представитель интересов Ходорковского выполняет заказ, оплаченный этим преступником? Такие слова он сказал? Нет? […] Во всех остальных случаях - пусть возьмет билетик и встанет в очередь", - приводит слова телеведущего Daily Storm.

2 ноября иск о защите чести и достоинства к Владимиру Соловьеву подал депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. Поводом стал августовский эфир ведущего на радиостанции "Вести FM", в котором он утверждал, что Тарасова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде, передает радио "Свобода".