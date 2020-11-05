В Госдуму внесли законопроект о бессрочной неприкосновенности экс-президентов РФ

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Проект подготовлен в связи с принятием поправок к Конституции и гласит, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.

Проект подготовлен в связи с принятием поправок к Конституции и гласит, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать, пишет "Парламентская газета". Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Экс-президент лишается неприкосновенности в случае принятия такого решения Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления. Это решение должно быть принято двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной в нижней палате.

Решение Совфеда о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения Госдумой обвинения. Если за это время решение не будет принято, то такое обвинение считается отклоненным. При этом бывший президент, против которого выдвинуто обвинение, может принять участие в рассмотрении данного вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания РФ.

Согласно действующему законодательству, бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. Как указывает BFM.ru, нынешний законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний, делая гарантии неприкосновенности президента бессрочными.