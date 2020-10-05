СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева, которого подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Фигурантами уголовного дела по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 6 ст. 290 УК) также стали руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда России и сотрудники крупных IT-компаний "РедСис" и "Техносерв".

По данным следствия, в 2015 году неустановленные представители высшего руководства Пенсионного фонда России обратились к бенефициарам группы компаний (ГК) "РедСис", включая ее владельца Сергея Гордеева. Они предложили предоставлять ГК служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям группы выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Гордеев и его компаньоны согласились на передачу взяток должностным лицам из Пенсионного фонда. С 2016-го по 2019 год компании Гордеева и Ананьева заплатили чиновникам ПФР 210 млн рублей.

Кроме того, те же люди из руководства ПФР привлекли к делу начальника департамента информационных технологий ПФР Дмитрия Кузнецова, начальника департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгения Никитина, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубена Энфиаджяна, начальника департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева, а также сотрудников департамента госуслуг ПФР и Межрегионального информационного центра ПФР, включая его руководителя Константина Янкина.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами "Промсвязьбанка" до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Вскоре после этого братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд рублей и 575 млн долларов. Сейчас Ананьевы заочно арестованы. Дмитрий Ананьев в феврале 2020 года заявил, что его "представили преступником", а настоящей целью санации "Промсвязьбанка" было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.