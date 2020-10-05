СМИ сообщили о задержании сына Фургала, сам он заявил, что с ним "все хорошо"

Антон Фургал / Youtube.com Акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске продолжаются уже третий месяц, что по подсчетам жителей, является мировым рекордом

Антон Фургал / Youtube.com

СМИ сообщили о задержании сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона. По данным РЕН ТВ и "Пятого канала", ему вменяют нарушение порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

"Предварительно известно, что задержанный призывал людей собираться на митинги в защиту своего отца", - сообщили телеканалы, не уточнив пункт статьи, по которой Фургала якобы намерены привлечь к ответственности. О задержании Антона Фургала также сообщил депутат Думы Хабаровска Александр Каян. "Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: "Меня взяли". То есть буквально два слова, и все. И пока его телефон недоступен", - рассказал он AmurMedia.

Адвокат Андрей Демидов рассказал "МБХ медиа", что местонахождение Антона Фургала неизвестно, сторона защиты занимается его поисками. "Неизвестно, за что задержали. Известно, что заявка для участия адвоката по назначению на него не давалась, поэтому мы предполагаем, что он, вероятно, не по уголовному делу задержан", - сообщил он.

По данным ТАСС, в базах данных полиции нет протоколов в отношении Фургала-младшего. В Центральном районном суде Хабаровска заявили, что не получали документов на рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении молодого человека, однако не исключили, что дело может рассматриваться в другом суде. Позднее сам Антон Фургал заявил РБК, что его не задерживали, "все нормально, все хорошо".

Акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске продолжаются уже третий месяц, что по подсчетам жителей, является мировым рекордом. При этом протестующие все дальше отходят от местной повестки, выступая за смену руководства страны в целом. 26 сентября в Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций: активист Денис Посметюхин стал фигурантом дела о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии Следственного комитета, Посметюхин применил перцовый баллончик против силовиков 25 сентября, когда полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить из салона "фургаломобиля" Андрея Маклыгина - супруга владелицы машины. При этом фургон был поврежден, против других активистов применили силу.