ВСЕ ФОТО Ежедневная статистика по COVID-19 в России приближается к пиковым значениям мая. 10 888 новых случаев за сутки

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин В России второй день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев коронавируса. В 84 регионах отмечено 10 888 заболевших за сутки, 117 человек умерли

Министерство здравоохранения Российской Федерации Москва лидирует по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. Второй день подряд в столице больше 3 тысяч новых заболевших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

В России второй день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев коронавируса. В 84 регионах отмечено 10 888 заболевших за сутки - это максимальный прирост с 12 мая, пишет Forbes. 117 человек умерли.

Число новых больных, выявляемых ежесуточно, приближается к пиковым значениям начала мая, отмечает РБК. Всего в стране зарегистрировано 1 225 889 инфицированных и 21 475 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Москва лидирует по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. Второй день подряд в столице больше 3 тысяч новых заболевших: на 5 октября подтверждено 3537 случаев, 27 пациентов скончались. 771 инфицированный госпитализирован, на ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек.

Из больниц по стране за сутки выписан 3181 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 982 324.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3537 (27)

Санкт-Петербург - 407 (14)

Московская область - 339 (5)

Ростовская область - 244 (9)

Нижегородская область - 198 (2)

Воронежская область - 182 (2)

Архангельская область - 179 (1)

Свердловская область - 175 (3)

Кемеровская область - 173 (3)

Ханты-Мансийский АО - 159 (1)

Ставропольский край - 149 (1)

Ульяновская область - 145 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 145

Саратовская область - 135 (1)

Волгоградская область - 132

Красноярский край - 120 (2)

Удмуртская Республика - 117

Оренбургская область - 117

Мурманская область - 111

Самарская область - 111

Республика Коми - 110

Иркутская область - 108 (3)

Томская область - 106

Алтайский край - 104 (2)

Республика Крым - 103 (2)

Омская область - 99 (4)

Республика Бурятия - 98 (3)

Тюменская область - 97

Краснодарский край - 95 (2)

Республика Саха (Якутия) - 94

Пензенская область - 90

Забайкальский край - 89

Пермский край - 87 (2)

Челябинская область - 86 (3)

Республика Алтай - 86

Орловская область - 85

Республика Дагестан - 84 (5)

Ленинградская область - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Хабаровский край - 81 (1)

Кировская область - 80 (1)

Приморский край - 79 (1)

Калужская область - 76

Калининградская область - 76

Республика Калмыкия - 76

Брянская область - 74

Новосибирская область - 73 (5)

Ивановская область - 68

Тверская область - 68

Белгородская область - 65

Костромская область - 65

Курская область - 63

Курганская область - 59 (2)

Владимирская область - 57 (1)

Вологодская область - 57

Новгородская область - 57

Кабардино-Балкарская Республика - 57 (1)

Ярославская область - 54 (1)

Сахалинская область - 53

Рязанская область - 51

Астраханская область - 51 (1)

Тамбовская область - 50

Псковская область - 50

Республика Хакасия - 50

Республика Ингушетия - 49 (1)

Республика Башкортостан - 46

Липецкая область - 45

Тульская область - 43 (2)

Республика Мордовия - 42

Амурская область - 40

Магаданская область - 40

Республика Адыгея - 39

Республика Северная Осетия - 35

Республика Тыва - 33

Смоленская область - 32

Севастополь - 28

Республика Карелия - 27

Республика Татарстан - 27

Чувашская Республика - 27

Камчатский край - 27

Еврейская АО - 26 (1)

Республика Марий Эл - 25

Чеченская Республика - 7 (1)

Чукотский АО - 1

