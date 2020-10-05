Ежедневная статистика по COVID-19 в России приближается к пиковым значениям мая. 10 888 новых случаев за сутки

В России второй день подряд регистрируется больше 10 тысяч новых случаев коронавируса. В 84 регионах отмечено 10 888 заболевших за сутки - это максимальный прирост с 12 мая, пишет Forbes. 117 человек умерли.
Число новых больных, выявляемых ежесуточно, приближается к пиковым значениям начала мая, отмечает РБК. Всего в стране зарегистрировано 1 225 889 инфицированных и 21 475 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Москва лидирует по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. Второй день подряд в столице больше 3 тысяч новых заболевших: на 5 октября подтверждено 3537 случаев, 27 пациентов скончались. 771 инфицированный госпитализирован, на ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек.
Из больниц по стране за сутки выписан 3181 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 982 324.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3537 (27)
Санкт-Петербург - 407 (14)
Московская область - 339 (5)
Ростовская область - 244 (9)
Нижегородская область - 198 (2)
Воронежская область - 182 (2)
Архангельская область - 179 (1)
Свердловская область - 175 (3)
Кемеровская область - 173 (3)
Ханты-Мансийский АО - 159 (1)
Ставропольский край - 149 (1)
Ульяновская область - 145 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 145
Саратовская область - 135 (1)
Волгоградская область - 132
Красноярский край - 120 (2)
Удмуртская Республика - 117
Оренбургская область - 117
Мурманская область - 111
Самарская область - 111
Республика Коми - 110
Иркутская область - 108 (3)
Томская область - 106
Алтайский край - 104 (2)
Республика Крым - 103 (2)
Омская область - 99 (4)
Республика Бурятия - 98 (3)
Тюменская область - 97
Краснодарский край - 95 (2)
Республика Саха (Якутия) - 94
Пензенская область - 90
Забайкальский край - 89
Пермский край - 87 (2)
Челябинская область - 86 (3)
Республика Алтай - 86
Орловская область - 85
Республика Дагестан - 84 (5)
Ленинградская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Хабаровский край - 81 (1)
Кировская область - 80 (1)
Приморский край - 79 (1)
Калужская область - 76
Калининградская область - 76
Республика Калмыкия - 76
Брянская область - 74
Новосибирская область - 73 (5)
Ивановская область - 68
Тверская область - 68
Белгородская область - 65
Костромская область - 65
Курская область - 63
Курганская область - 59 (2)
Владимирская область - 57 (1)
Вологодская область - 57
Новгородская область - 57
Кабардино-Балкарская Республика - 57 (1)
Ярославская область - 54 (1)
Сахалинская область - 53
Рязанская область - 51
Астраханская область - 51 (1)
Тамбовская область - 50
Псковская область - 50
Республика Хакасия - 50
Республика Ингушетия - 49 (1)
Республика Башкортостан - 46
Липецкая область - 45
Тульская область - 43 (2)
Республика Мордовия - 42
Амурская область - 40
Магаданская область - 40
Республика Адыгея - 39
Республика Северная Осетия - 35
Республика Тыва - 33
Смоленская область - 32
Севастополь - 28
Республика Карелия - 27
Республика Татарстан - 27
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 27
Еврейская АО - 26 (1)
Республика Марий Эл - 25
Чеченская Республика - 7 (1)
Чукотский АО - 1