В московском метро мужчина набросился на женщину, которая кашляла, но при этом не носила маску, сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел на станции "Профсоюзная". По словам пострадавшей, пассажир начал толкать ее еще на платформе, а в вагоне попытался ударить, но за женщину вступились другие пассажиры.

Очевидцы заявляют, что причиной агрессии нападавшего стало именно отсутствие маски у женщины. Полиция начала проверку, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Москве за последние сутки подтверждено 3537 новых случаев коронавируса, 27 человек скончались. За сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек, сообщает столичный оперштаб.

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В вагоне московского метро мужчина напал на женщину из-за кашля. Пассажирка, которая, к слову, ехала без маски, утверждает, что он толкнул ее еще на перроне. Похоже, маска защищает не только от коронавируса pic.twitter.com/1cDYmAE9JB— РИА Новости (@rianru) October 5, 2020

На прошлой неделе в ГКУ "Организатор перевозок" напомнили, что в общественном транспорте столицы по-прежнему действует обязательный масочный режим. В вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте, за нарушение грозит штраф в 5 тысяч рублей. С 28 сентября в Москве действует рекомендация пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным соблюдать самоизоляцию.

С 5 октября предприятия обязаны перевести на удаленный режим работы треть сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В школах Москвы наступили двухнедельные продленные каникулы.

Однако к значительному сокращению пассажиропотока в метро это не привело, сообщает "Интерфакс". Корреспондент агентства в утренний час пик визуально оценил загруженность самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии метро в 70-80%, отметив, что пожилые москвичи от поездок не отказались.

По данным СМИ, московские власти в ближайшие недели могут ввести более жесткие ограничения, если уже действующие меры не приведут к снижению числа заболевших. Среди рассматриваемых вариантов - блокировка соцкарт пенсионеров и школьников для бесплатного проезда, в худшем случае - возвращение пропускной системы.