Замминистра просвещения внес сумятицу, заявив о переходе школ на удаленку, а потом опроверг сам себя

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк

Минпросвещения России

В Минпросвещения назвали недостоверной информацию о том, что российские школы перейдут на дистанционное обучение в масштабах целого региона. "Подчеркнем, что, по информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - говорится на сайте ведомства.

Опровержение последовало через несколько минут после того, как "Интерфакс" со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка сообщило, что школы в трех регионах России перейдут на дистанционное обучение из-за роста числа случаев коронавируса.

"Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня - это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация - это Москва", - цитирует агентство замминистра.

По его словам, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов. Позже Басюк заявил, что решений переводить школы на удаленку нет.

"К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет", - приводит его слова ТАСС.

В пресс-службе Минпросвещения напомнили, что московские школы с 5 октября находятся на плановых каникулах, "и сведений об иных решениях не поступало". В московских школах РИА "Новости" сообщили, что не получали указаний о переходе на дистанционное обучение.

"Общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем Минпросвещения России. Информация от регионов по ситуации на местах поступает ежедневно, и Министерство ее регулярно проверяет", - добавили в ведомстве.

Между тем губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своем Instagram, что во время преждевременных школьных каникул, которые продлятся с 12 по 18 октября, региональный минздрав совместно с Роспотребнадзором выработают решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. "В том числе рассматривается возможность дистанционного обучения в течение одной недели после каникул", - написал он.

Он подчеркнул, что дистанционное обучение продлится не больше недели, а первая четверть продолжится после выхода с каникул и завершится в обычное для нее время. "Ещё раз прошу вас не паниковать и относится к этим мерам с пониманием. Мы идём на эти меры именно для того, чтобы не допустить более серьёзного развития ситуации", - написал губернатор.

В регионе также возвращаются ограничения по количеству участников массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях - не больше 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены. Для въезда на Сахалин граждане без местной регистрации должны заранее оформить цифровой пропуск на сайте dp.sakhalin.gov.ru и предъявить справку об отсутствии коронавируса.