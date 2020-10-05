В Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса в больницах исходя из состояния пациентов

В Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса в стационарах. Единый стандарт, утвержденный клиническим комитетом по COVID-19, позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжелого состояния, пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность. Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер", - цитирует Ракову сайт московской мэрии.

Медики подбирают тактику лечения в зависимости от тяжести состояния пациента и времени начала заболевания. На первой стадии заболевания, которая длится 3-7 суток, проводят противовирусную терапию. На второй (около 7 дней) используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

Третья стадия COVID-19, которая наступает примерно после 15 суток с момента начала заболевания, характеризуется либо выздоровлением пациента, либо осложнениями. Обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии - то есть лечение, которое предотвращает тромбоз, его осложнения и облегчает тяжелое состояние организма.

Пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса по решению лечащего врача могут назначить переливание донорской плазмы. Сеанс переливания длится около двух часов и повторяется от трех до пяти раз. В Москве этот метод применялся экспериментально еще с апреля. Банк донорской плазмы в столице насчитывает более 750 литров и продолжает пополняться.

При соответствующих показаниях пациентам назначается гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере. Весной этот метод лечения первым в России внедрил НИИ им. Склифосовского. Курс лечения составляет 4-10 сеансов, у пациентов после этого улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

В Москве за последние сутки выявлено 3537 новых случаев коронавируса, 27 пациентов скончались. За сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек. 913 пациентов выписано за сутки.

40,6% среди новых выявленных случаев составляют люди от 18 до 45 лет; 27,1% - от 46 до 65 лет, 16,2% - дети, 11% - люди от 66 до 79 лет; 5,1% - старше 80 лет.

По данным СМИ, если в Москве будет и дальше отмечаться прирост заболеваемости, власти могут вернуть пропускной режим. В ближайшие две недели может быть объявлена "стопроцентная самоизоляция", а в ближайшие два дня - блокировка соцкарт пенсионеров и школьников для проезда в общественном транспорте.