Международная экологическая организация Greenpeace обнаружила несколько очагов загрязнения в бухтах Камчатки. Один из них перемещается к югу полуострова, сообщается на сайте организации.

"Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-камчатского заказника - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", - говорится в сообщении.

Активисты в ходе экспедиции на Камчатку успели осмотреть бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную и другие. "В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья", - сказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков, слова которого приводятся в сообщении.

Между тем чиновники утверждают, что изменение цвета воды и массовая гибель животных на Камчатке с большой вероятностью не связаны с причинами "техногенного характера". Все анализы свидетельствуют о том, что превышения концентрации вредных веществ, которые сопровождают разливы нефтепродуктов, не зафиксировано, сказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит РБК.

"Рассматриваются две версии: одна техногенная, вторая - природный фактор. Ни на одну из них мы не можем положить сегодня стрелку весов, но очень четко и понятно сам факт того, что произошло. Из предварительных анализов, которые мы провели, мы не нашли никакой нефти и производных нефтепродуктов во взятых анализах", - сказал министр.

Произошедшее он назвал загадкой природного характера. "Почему погибли гидробионты, для нас пока загадка. Безусловно, как нормальный человек и как министр, я в первую очередь запросил нашу науку, в частности академика Адрианова, лучшего специалиста по Дальнему Востоку у нас нет. Что касается природы, такие явления уже фиксировались не только на территории Российской Федерации, но и неоднократно - в Японии. Это так называемое многократное увеличение токсинов у микроводорослей в этот период времени, которые могут совпасть со штормовыми явлениями", - добавил Дмитрий Кобылкин. Такое "совпадение", по его словам, приводит к снижению уровня кислорода, необходимого для живых организмов.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов на совещании заявил, что в Москве проведут анализ прибывших с Камчатки проб на присутствие токсинов природного происхождения. По его словам, в районе Камчатки, где произошла катастрофа, самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли. "Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Также во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это могло вызывать массовую гибель гидробионтов", - сказал академик.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также появлялось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о тысячах выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах. Гибель морских животных была зафиксирована также в бухте Бабья, в Большой и Малой Лагерных бухтах, передает радио "Свобода". Дайверы утверждают, что видели такую же жуткую картину гибели фауны на морском дне.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

По словам врио главы Минприроды края, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных (загрязненных нефтепродуктами) вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Также в числе возможных причин называлась вулканическая активность. Согласно еще одной версии, загрязнение вызвано действиями военных Тихоокеанского флота, базы которого расположены на полуострове. В Минобороны РФ опровергли это предположение.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза, и более чем в два с половиной раза - по фенолу. При этом 3 октября Минприроды отчиталось о "совершенно чистом" Халактырском пляже.