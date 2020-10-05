Митингующие докеры Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) закидали касками генерального директора порта Романа Кухарука и президента компании FESCO Аркадия Коростелева. Они получили травмы и обратились в правоохранительные органы. Об этом говорится в заявлении компании FESCO, которое приводит "Коммерсант".

Конфликт между сотрудниками и руководством ВМТП начался после смены руководства в порту. 30 сентября наблюдательный совет порта отправил генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова в отставку. Работники требовали восстановить его в прежней должности, сохранить социальные гарантии и объяснить причины отставки. В это же время в FESCO происходит акционерный конфликт между бизнесменом Зиявудином Магомедовым и компаниями "НоваторИнвест", "Наутилиус" и Domidias Ltd."Представитель профсоюза просил приехать и ответить на вопросы митингующих докеров. Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать", - говорится в заявлении компании. При этом Коростелев и Кухарук не стали вступать в потасовку и ушли.

Издание VL.ru отметило, что представители митингующих сотрудников ВМТП действительно требовали вызвать Коростелева, а также его советника Михаила Рабиновича и председателя совета директоров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) Лейлу Маммедзаде. Работники ВМТП объясняют реакцию докеров тем, что, проходя между рядами сотрудников, президент FESCO якобы произнес слово "быдло".

1 октября более 1000 докеров вышли на митинг в поддержку своего бывшего руководителя. В FESCO прошедший митинг сочли самоуправством, а его организатором назвали самого Юсупова. 2 октября FESCO признало собрание акционеров несостоявшимся, но отставку Заирбека Юсупова оставило в силе. В должность генерального директора Владивостокского морского торгового порта вступил Роман Кухарук. Портовики в этот день организовали вторую акцию протеста. В понедельник, 5 октября, портовых работников вновь собрали на митинг в поддержку Юсупова.