В городе Великие Луки Псковской области 13 детям стало плохо на во время торжественной линейки по случаю присвоения школе N7 имени лейтенанта погранвойск, уроженца Великих Лук Антона Злобина. По уточненным данным областной администрации, которые приводятся в официальном Telegram-канале региона, трое детей потеряли сознание, остальные жаловались на плохое самочувствие. Изначально сообщалось о 13 потерявших сознание школьниках.

"Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", - сообщил руководитель комитета образования Александр Седунов. Пострадавшие госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

В комитете говорили, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Одна из учениц рассказала телеканалу "360", что дети начали падать почти одновременно. "Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации", - сказала она.

По данным издания "Подъём", учеников доставили в 3-е отделение городской детской больницы, которое специализируется на гастроэнтерологии и аллергологии. По словам пациентов, других больных начали отправлять из больницы домой из-за того, что "много детей прибыло с отравлением".

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уточнила, что двое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще одна девочка в таком же состоянии, но не в реанимации, десять детей чувствуют себя удовлетворительно.

Директор школы Наталья Демиховская предположила, что у детей случился тепловой удар, так как "просто было очень жарко", передает "Интерфакс". При этом, по данным Росгидромета, в понедельник днем в Великих Луках всего плюс 18 градусов и облачно.

Замглавы отдела взаимодействия со СМИ администрации Псковской области Дарья Пасечник заявила "Подъёму", что пока никаких версий происшествия нет. "Неизвестно даже, что это отравление, такой версии нет. Пока никаких версий нет. Директор школы предполагает, что это тепловой удар, но это версия директора школы, вы сами понимаете", - сказала она.

Ситуацию взял на контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. "Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего", - с сообщил он в Instagram и попросил делиться с ним информацией по данной ситуации в личных сообщениях. В его посте говорится от 13 госпитализированных детях.

Прокуратура Псковской области проводит проверку, в сообщении на сайте ведомства также говорится о 13 госпитализированных. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям школы, на которую возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения и воспитания.